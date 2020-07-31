Движение на пересечении Бухтарминской с Кульджинским трактом в Алматы будет приостановлено

Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

В связи с производством строительно-монтажных работ в схему движения автотранспорта на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом в Алматы будут внесены изменения, сообщает zakon.kz.

С 3 августа кольцевое движение на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом будет приостановлено.

Проезд будет обеспечен по улице Бухтарминская и Кульджинскому тракту согласно прилагаемой схеме.

Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме, - говорится в сообщении Алматы УГМ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!