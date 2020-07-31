Движение на пересечении Бухтарминской с Кульджинским трактом в Алматы будет приостановлено
Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.
Фото : cher-is.com31 июля 2020, 17:26
В связи с производством строительно-монтажных работ в схему движения автотранспорта на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом в Алматы будут внесены изменения, сообщает zakon.kz.
С 3 августа кольцевое движение на пересечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом будет приостановлено.
Проезд будет обеспечен по улице Бухтарминская и Кульджинскому тракту согласно прилагаемой схеме.
Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме, - говорится в сообщении Алматы УГМ.
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