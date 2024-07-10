В УГМ Алматы объяснили, как на пересечении Бухтарминской и Кульджинского тракта появились ямы
Горожане в соцсетях стали интересоваться, почему на недавно построенном объекте появились дефекты.
В управлении уточнили, что движение по эстакаде было открыто в 2021 году, но поскольку развязка была сдана в эксплуатацию в октябре 2023 года, объект находится на гарантии до 2026 года.
В УГМ сообщили, что, по предварительным данным, дефекты асфальтобетонного покрытия возникли ввиду отслаивания гидроизоляционного материала. Для точного определения причин поврежденный участок вскроют.
Ответственная компания проведет восстановительные работы в течение ближайших 10 дней за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.
В управлении добавили, что для обеспечения безопасности движения уже произведен временный ремонт поврежденного участка.
Ранее в УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд.