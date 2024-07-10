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В УГМ Алматы объяснили, как на пересечении Бухтарминской и Кульджинского тракта появились ямы

В УГМ Алматы объяснили, как на пересечении Бухтарминской и Кульджинского тракта появились ямы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 12:25 Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности прокомментировали образование ям на проезжей части эстакады транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской и Кульджинского тракта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Горожане в соцсетях стали интересоваться, почему на недавно построенном объекте появились дефекты.

В управлении уточнили, что движение по эстакаде было открыто в 2021 году, но поскольку развязка была сдана в эксплуатацию в октябре 2023 года, объект находится на гарантии до 2026 года.

В УГМ сообщили, что, по предварительным данным, дефекты асфальтобетонного покрытия возникли ввиду отслаивания гидроизоляционного материала. Для точного определения причин поврежденный участок вскроют.

Ответственная компания проведет восстановительные работы в течение ближайших 10 дней за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.

В управлении добавили, что для обеспечения безопасности движения уже произведен временный ремонт поврежденного участка.

Ранее в УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд.

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