В УГМ Алматы объяснили, как на пересечении Бухтарминской и Кульджинского тракта появились ямы

В Управлении городской мобильности прокомментировали образование ям на проезжей части эстакады транспортной развязки на пересечении улицы Бухтарминской и Кульджинского тракта в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Горожане в соцсетях стали интересоваться, почему на недавно построенном объекте появились дефекты.

В управлении уточнили, что движение по эстакаде было открыто в 2021 году, но поскольку развязка была сдана в эксплуатацию в октябре 2023 года, объект находится на гарантии до 2026 года.

В УГМ сообщили, что, по предварительным данным, дефекты асфальтобетонного покрытия возникли ввиду отслаивания гидроизоляционного материала. Для точного определения причин поврежденный участок вскроют.

Ответственная компания проведет восстановительные работы в течение ближайших 10 дней за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.

В управлении добавили, что для обеспечения безопасности движения уже произведен временный ремонт поврежденного участка.

Ранее в УГМ Алматы обосновали повышение тарифов на проезд.