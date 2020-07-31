Официальным представителем Минздрава стал Багдат Коджахметов
Ранее Багдат Коджахметов занимал должность генерального директора ТРК "31 канал".
Фото : Facebook/Багдат Коджахметов31 июля 2020, 19:31
Багдат Коджахметов назначен официальным представителем Министерства здравоохранения, сообщает zakon.kz.
До середины июля эту должность занимал Диас Ахметшарип. 16 июля текущего года, он ее оставил.
Ранее Багдат Коджахметов занимал должность генерального директора ТРК "31 канал".
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