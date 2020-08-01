ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную станцию

АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в субботу объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака", передает zakon.kz.

Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску, - написал премьер в Twitter.

Он отметил, что ОАЭ собираются "эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом, назвав атомные станции и исследования космоса со стороны ОАЭ "сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями".



АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5,6 мегаватт.

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