Россия планирует построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до шести энергоблоков на 55 МВт, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до шести энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".

Отмечается, что установленной электрической мощностью 55 МВт обладают реакторные установки на основе водо-водяного энергетического ядерного реактора РИТМ-200Н. Это передовая разработка "Росатома", ставшая результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение.

Как пишет издание, реакторы серии РИТМ-200 успешно работают на новейших российских атомных ледоколах. Они соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Малую атомную станцию на основе реакторов РИТМ-200Н характеризует компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности. Первую такую АСММ намечено построить в Якутии.

1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум. Однако день его проведения до сих пор не обозначен. Между тем корреспондент Zakon.kz изучил международный опыт разных стран в этой сфере и перспективы для Казахстана.

