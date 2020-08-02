В Папуа-Новой Гвинее разбился самолет, набитый кокаином

Конфискованная при этом партия наркотиков, оказалась крупнейшей по стоимости в истории страны.

На борту самолета, который потерпел крушение в Папа-Лили возле Порт-Морсби, находилось 750 килограммов кокаина. По мнению полицейских, наркотики предназначались для Австралии, передает zakon.kz со ссылкой на RNZ.

Комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг заявил, что стоимость перевозимого груза, по предварительной оценке, составляет около 86 миллионов долларов.

Австралийский пилот легкого самолета Cessna 402C был арестован и обвинен в незаконном въезде в страну. В полиции сказали, что он сотрудничал со следствием, и после его ареста было дополнительно обнаружено 28 пачек с наркотиками.

По словам Мэннинга, и Папуа - Новая Гвинея, и австралийская полиция продолжают сотрудничать с целью выследить источник наркотиков, а также местных пособников в обеих странах.

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