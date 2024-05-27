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Оползень "похоронил 2000 человек", заявили в Папуа – Новой Гвинее

Оползень в Папуа-Новая Гвинея, 200 человек жертв, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:08 Фото: X/ UNICEF
Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Папуа – Новой Гвинеи сообщил, что под сошедшим 24 мая оползнем могут оказаться около 2 тыс. человек, передает Zakon.kz.

Данные основаны в том числе на заявлениях людей о пропавших близких.

Например, местная жительница рассказала, что в результате катастрофы она потеряла более десятка членов семьи, пишет CNN.

"18 членов моей семьи похоронены под обломками и землей, на которых я стою, и гораздо больше членов семьи в деревне, которых я не могу сосчитать", – сказала она.

После ЧП Организация Объединенных Наций заявила, что погибли около 100 человек. Позже это число выросло до 670. Но, согласно последнему прогнозу Агентства по ЧС Папуа – Новой Гвинеи, эта цифра может быть существенно занижена.

"Оползень похоронил заживо более 2 тыс. человек, нанес серьезные разрушения зданиям и продовольственным садам, а также оказал серьезное воздействие на экономическую жизнь страны", – заявил в письме в ООН исполняющий обязанности директора Центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Папуа – Новой Гвинеи Лусете Ласо Мана.

Он добавил, что ситуация остается нестабильной, потому что оползень продолжает медленно перемещаться, сохраняя постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших. 

Директор глобального гуманитарного агентства в Папуа – Новой Гвинее Жюстин МакМэхон сообщила, что полное число погибших "пока неизвестно, поскольку было обнаружено лишь несколько тел". 

"Власти действовали очень эффективно, очень оперативно и работали круглосуточно… но я думаю, что, учитывая масштабы этой катастрофы и (количество) пострадавших людей, потребуются ресурсы от более широкого сообщества по оказанию помощи", – сказала МакМахон CNN.  

По ее словам, с учетом того, что дома погребены под слоем земли глубиной до восьми метров,  до некоторых жертв будет сложно добраться.

На месте находятся аварийно-спасательные бригады, но тяжелая техника, необходимая для поисково-спасательных работ, еще не прибыла, так как главная дорога по-прежнему отрезана, а вертолеты являются единственным способом добраться до пострадавшего района, пишет Aljazeera.

С момента оползня в пятницу удалось извлечь только шесть тел. При этом в понедельник, 27 мая, местные жители смогли спасти лишь двоих человек. 

Оползень обрушился на отдаленную деревню Каокалам, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Порт-Морсби, около 3 часов ночи по местному времени в пятницу, оставив после себя огромный след из обломков, размер которого, по словам спасателей, равен четырем футбольным полям. Более 150 домов в деревне Ямбали были завалены обломками.

Ирина Капитанова
ООН 2024 год
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