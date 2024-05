Оползень "похоронил 2000 человек", заявили в Папуа – Новой Гвинее

Данные основаны в том числе на заявлениях людей о пропавших близких.

Например, местная жительница рассказала, что в результате катастрофы она потеряла более десятка членов семьи, пишет CNN.

PNG landslide death toll could fast top 2,000 people

Authorities released their revised expected death toll after the horrific landslides in rural Papua New Guinea smothered over 1,000 homes in remote villages, leaving almost no access to the disaster site pic.twitter.com/WO8jhvgnsH