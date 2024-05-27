Оползень "похоронил 2000 человек", заявили в Папуа – Новой Гвинее

Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации Папуа – Новой Гвинеи сообщил, что под сошедшим 24 мая оползнем могут оказаться около 2 тыс. человек, передает Zakon.kz.

Данные основаны в том числе на заявлениях людей о пропавших близких.

Например, местная жительница рассказала, что в результате катастрофы она потеряла более десятка членов семьи, пишет CNN.

"18 членов моей семьи похоронены под обломками и землей, на которых я стою, и гораздо больше членов семьи в деревне, которых я не могу сосчитать", – сказала она.

PNG landslide death toll could fast top 2,000 people

Authorities released their revised expected death toll after the horrific landslides in rural Papua New Guinea smothered over 1,000 homes in remote villages, leaving almost no access to the disaster site pic.twitter.com/WO8jhvgnsH — Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 27, 2024

После ЧП Организация Объединенных Наций заявила, что погибли около 100 человек. Позже это число выросло до 670. Но, согласно последнему прогнозу Агентства по ЧС Папуа – Новой Гвинеи, эта цифра может быть существенно занижена.

"Оползень похоронил заживо более 2 тыс. человек, нанес серьезные разрушения зданиям и продовольственным садам, а также оказал серьезное воздействие на экономическую жизнь страны", – заявил в письме в ООН исполняющий обязанности директора Центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Папуа – Новой Гвинеи Лусете Ласо Мана.

Он добавил, что ситуация остается нестабильной, потому что оползень продолжает медленно перемещаться, сохраняя постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших.

Директор глобального гуманитарного агентства в Папуа – Новой Гвинее Жюстин МакМэхон сообщила, что полное число погибших "пока неизвестно, поскольку было обнаружено лишь несколько тел".

"Власти действовали очень эффективно, очень оперативно и работали круглосуточно… но я думаю, что, учитывая масштабы этой катастрофы и (количество) пострадавших людей, потребуются ресурсы от более широкого сообщества по оказанию помощи", – сказала МакМахон CNN.

По ее словам, с учетом того, что дома погребены под слоем земли глубиной до восьми метров, до некоторых жертв будет сложно добраться.

На месте находятся аварийно-спасательные бригады, но тяжелая техника, необходимая для поисково-спасательных работ, еще не прибыла, так как главная дорога по-прежнему отрезана, а вертолеты являются единственным способом добраться до пострадавшего района, пишет Aljazeera.

С момента оползня в пятницу удалось извлечь только шесть тел. При этом в понедельник, 27 мая, местные жители смогли спасти лишь двоих человек.

Оползень обрушился на отдаленную деревню Каокалам, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Порт-Морсби, около 3 часов ночи по местному времени в пятницу, оставив после себя огромный след из обломков, размер которого, по словам спасателей, равен четырем футбольным полям. Более 150 домов в деревне Ямбали были завалены обломками.

