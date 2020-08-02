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В Шымкенте загорелся крупный склад

По предварительным данным площадь пожара составила около 800 кв. м.

Фото : otyrar.kz2 августа 2020, 14:41

В Шымкенте в 11: 07 часов на территории ТОО "Визит", расположенного по улице Толеби Аль-Фарабийского района загорелся склад, передает zakon.kz.

Согласно информации otyrar.kz, прибывшие первые пожарные подразделения выясняли, что горит склад, общей площадью около 2000 кв. м. и пристроенный к нему навес, в котором находится сырье для изготовления пластиковых бутылок.

По предварительным данным площадь пожара составила около 800 кв. м. По классу сложности по вызову №2 задействовано 21 единица техники и 89 сотрудников.


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