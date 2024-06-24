Крупный пожар вспыхнул открытым пламенем на складе в Усть-Каменогорске

Фото: скриншот видео

24 июня на складе в Усть-Каменогорске вспыхнул крупный пожар. По предварительной информации, площадь пожара составила 900 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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