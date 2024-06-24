Крупный пожар вспыхнул открытым пламенем на складе в Усть-Каменогорске
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24 июня на складе в Усть-Каменогорске вспыхнул крупный пожар. По предварительной информации, площадь пожара составила 900 кв. м, сообщает Zakon.kz.
На момент прибытия пожарных подразделений складское помещение горело открытым пламенем.
"На месте в схватку с огнем вступило более 40 пожарных и 12 единиц техники. На данный момент удалось остановить распространение огня".Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров и 12 степных загораний произошло в ВКО.
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