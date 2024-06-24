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Крупный пожар вспыхнул открытым пламенем на складе в Усть-Каменогорске

пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 20:55 Фото: скриншот видео
24 июня на складе в Усть-Каменогорске вспыхнул крупный пожар. По предварительной информации, площадь пожара составила 900 кв. м, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных подразделений складское помещение горело открытым пламенем.

"На месте в схватку с огнем вступило более 40 пожарных и 12 единиц техники. На данный момент удалось остановить распространение огня".Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее сообщалось, что шесть лесных пожаров и 12 степных загораний произошло в ВКО.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск Пожар 2024 год
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