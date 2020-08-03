Муж-тиран жестоко избил и едва не утопил жену в ванной в Алматинской области

При этом подозреваемому вменяют не покушение на убийство, а умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Муж-тиран едва не убил собственную жену в Алматинской области. Подозреваемого привлекли к ответственности, но уголовное дело возбудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, тогда, как родственники пострадавшей настаивают на привлечение его к уголовной ответственности за покушение на убийство. Подробности этой истории описала руководитель Общественного Фонда #НеМолчиKZ Дина Смаилова на станице фонда в facebook, сообщает zakon.kz.

В Алматинской области, Адилбек О. убивал свою жену, мать своих четверых детей! По словам родственников, он много лет подвергает ее насилию, она ушла от него 4 месяца назад, но он, манипулируя детьми, вернул ее обратно! Он продумал способ убийства заранее, хотел утопить жену в ванне! Чтобы ему не мешали, отправил детей к бабушке, купил заранее коньяк, начал пить, также пытался споить супругу, но она отказалась! Он начал ее избивать, затем набрал в ванну воды и потащил туда свою жену! Начал душить, принес нож сказал: - Не смотри мне в глаза, а то я не смогу убить тебя, потом хотел включить фен, но шнур не достал, хотел током убить и когда он отвлекся она успела убежать, – написала Дина Смаилова.

Автор поста дополнила, что супруги прожили в официальном браке 15 лет. По словам родственников, женщина все эти годы подвергалась побоям!

Женщина его очень сильно боится, поэтому не обращалась ни разу в полицию! Сегодня в наш фонд поступило заявление от сестры потерпевшей, мы сразу направили все материалы в Департамент полиции Алматинской области! Дело поступило в производство ДП Области вчера, зарегистрировано по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), за это он получит максимум 2 года, но скорее всего это будет условный срок! Родственник настаивают на переквалификации дела по статьям 24 УК РК (прим. ред.) и 99 УК РК (покушение на убийство)! Мы тоже категорично не согласны с квалификацией. Необходимо конечно провести ряд следственных действий, но мужчина не задержан, из-за того, что у нас такое отношение к женщинам! – продолжила написала Дина Смаилова.

Она также отметила, что в законе не прописана норма – немедленный арест за побои, как это сделано, например, в Америке! Агрессора немедленно берут под арест, а у нас правительство спасает семью.

Женщина не смогла дать показания, у нее сломана челюсть в двух местах, она не может держать в руках ручку и ее не узнает на этом фото ни один человек, потому что в жизни она хрупкая, нежная и очень красивая! Завтра у нее операция! Необходимо взаимодействие всеъ органов, чтобы не повторять подобные трагедии! !5 лет дети жили в этом кошмаре! И все ждали заявления от жертвы или ее труп! – подытожила написала Дина Смаилова.

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