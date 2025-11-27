В Шымкенте муж сломал жене челюсть и получил год лишения свободы
По данным следствия, инцидент произошел 1 мая 2024 года в доме в микрорайоне Жанаталап. Между подсудимым и его гражданской супругой С. возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, сломав ей нижнюю челюсть. Экспертиза квалифицировала травмы как вред средней тяжести.
Вина подсудимого была подтверждена материалами уголовного дела. Прокурор запросил наказание в виде одного года лишения свободы, потерпевшая также настаивала на реальном сроке. Сам О. частично признал вину и просил оправдать его.
Суд учел смягчающее обстоятельство – частичное признание вины, при этом отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге О. был признан виновным по части 1 статьи 107 УК и приговорен к одному году лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.
Приговор не вступил в законную силу.
