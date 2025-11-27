#АЭС в Казахстане
Общество

В Шымкенте муж сломал жене челюсть и получил год лишения свободы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:10 Фото: pexels
Межрайонный суд по уголовным делам Шымкента 27 ноября вынес приговор местному жителю О., признанному виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, инцидент произошел 1 мая 2024 года в доме в микрорайоне Жанаталап. Между подсудимым и его гражданской супругой С. возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, сломав ей нижнюю челюсть. Экспертиза квалифицировала травмы как вред средней тяжести.

Вина подсудимого была подтверждена материалами уголовного дела. Прокурор запросил наказание в виде одного года лишения свободы, потерпевшая также настаивала на реальном сроке. Сам О. частично признал вину и просил оправдать его.

Суд учел смягчающее обстоятельство – частичное признание вины, при этом отягчающих обстоятельств установлено не было. В итоге О. был признан виновным по части 1 статьи 107 УК и приговорен к одному году лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области завершился судебный процесс по громкому уголовному делу об убийстве жительницы Атырау Яны Легкодимовой.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
