212 тысяч тенге составила среднемесячная зарплата казахстанцев

Реальный годовой рост покупательной способности превысил 6%.

Во втором квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата работников в РК увеличилась на 13,7% за год и составила 212 тыс. тг. В реальном выражении с учетом инфляции рост покупательной способности составил 6,5%. В аналогичном периоде прошлого года размер среднемесячной заработной платы был равен 186,5 тыс. тг. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

Наибольший размер заработной платы традиционно приходится на Атыраускую и Мангистаускую области — 386,4 тыс. и 317,7 тыс. тг соответственно. В свою очередь, среднемесячная заработная плата в Нур-Султане составила 282,5 тыс. тг, в Алматы — 238,7 тыс. тг. Стоит отметить, что только в вышеперечисленных четырех регионах размер заработной платы больше, чем в среднем по республике.

Тем временем наименьший размер среднемесячной заработной платы наблюдается в Северо-Казахстанской (159,3 тыс. тг) и Жамбылской (162 тыс. тг) областях, а также в Шымкенте (164,2 тыс. тг).

Несмотря на то, что наиболее высокие показатели номинальной заработной платы традиционно наблюдаются в сфере финансовой и страховой деятельности (сразу 386,8 тыс. тг), за год в секторе отмечено сокращение на 15,6%, а с учетом инфляции реальное падение покупательной способности составило сразу 21% за год.

В тройку отраслей, лидирующих по наибольшему размеру среднемесячной заработной платы, также вошли профессиональная, научная и техническая деятельность (326 тыс. тг) и промышленность (273,8 тыс. тг). Замыкают ТОП-5 отраслей информация и связь (273,8 тыс. тг) и строительство (248,7 тыс. тг).

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