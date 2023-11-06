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Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане

Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане Фото: Zakon.kz
Среднемесячная зарплата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге. Такие данные 6 ноября 2023 года приводит Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте Stat.gov.kz, среднемесячная зарплата в Казахстане составила 350 542 тенге.

"В III квартале 2023 года среднее значение месячной заработной платы по Казахстану выросло к соответствующему кварталу 2022 года на 16,9% и составило 350 542 тенге".Бюро национальной статистики

Согласно данным статистиков, наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы сложился в:

  • Жетысуской области – на 21,1%;
  • Алматы – на 20,8%;
  • Кызылординской области – на 20,7%.

Примечательно, что самый низкий рост наблюдается в Алматинской области – на 8,5% и в Северо-Казахстанской области – на 11,3%.

Специалисты добавляют:

"В отраслевой структуре наиболее высокая зарплата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,2 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 1,9 раза в информации и связи – в 1,5 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,5 раза соответственно".

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15 августа 2023 года стало известно, что среднемесячную зарплату казахстанцев начнут считать по-новому.

Среднемесячная номинальная заработная плата – это заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или единицу отработанного времени, выраженная в денежных единицах.

Эта плата рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников. Для расчета среднемесячной заработной платы используются агрегированные данные из статистических форм.

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