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Британец попытался разбудить девушку электрошокером и попал в тюрьму

Британец попытался разбудить девушку электрошокером и попал в тюрьму Фото: pexels
Суд в шотландском городе Стирлинг вынес приговор мужчине, который ударил свою подругу электрошокером, чтобы поднять ее с дивана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, в феврале 2023 года 37-летний Кеннет Дональд отчаянно пытался разбудить свою подругу Стефани Пэйтон, с которой они жили вместе уже семь лет. Предыдущим вечером пара употребляла алкоголь, поэтому Пэйтон страдала от похмелья. Дональд сначала пригрозил, что применит электрошокер, а потом действительно достал тазер и привел угрозу в действие. Все это попало на видео.

По заявлению прокуратуры, шотландец ударил женщину электрошокером в ногу, тем самым "причинив ей сильную боль и покраснение в области бедра". Сам он заявил, что просто пошутил. Стефани Пэйтон юмор не оценила и подала на мужчину в суд. В марте Дональда задержали, при обыске в его машине нашли электрошокер и нож.

В Шотландии электрошокер считается запрещенным огнестрельным оружием, его разрешено использовать только специально обученным офицерам полиции. Поэтому Кеннета Дональда приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за нелегальное владение оружием и нападение на Стефани Пэйтон. Сам мужчина не проявил по поводу приговора никаких эмоций.

Ранее в Австралии произошел громкий инцидент, когда полицейские ударили электрошокером 95-летнюю женщину, которая позже скончалась.

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