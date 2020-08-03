Экс-глава "Казпочты" назначен замминистра внутренних дел
Ранее он занимал пост председателя правления АО "Казпочта".
Назначен заместитель министра внутренних дел РК, передает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Сарсенов Сакен Сейтжаппарович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан, - сообщается в твиттере Акорды.
Сарсенов Сакен Сейтжаппарович родился в 1977 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный авиационный институт (2000) - Инженер по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления"
· Евразийский гуманитарный институт (2011) - Юриспруденция
Трудовой стаж:
· Сотрудник Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, занимался вопросами контроля за использованием радиочастотного спектра Республики Казахстан (2000);
· Заведующий отделом организации защиты информации РГП "Центр информатизации финансовых систем" Министерства финансов Республики Казахстан" (11.2000-10.2003);
· Заместитель Председателя Правления АО "Национальные информационные технологии", занимался вопросами реализации и развития проектов в рамках государственных программ по развитию национальной информационной инфраструктуры и инфраструктуры электронного правительства, а также сопровождением межведомственных информационных систем (2003-2008);
· Управляющий директор по электронным услугам АО "Қазақтелеком", занимался вопросами развития новых бизнес - проектов АО "Қазақтелеком" (создание новых интерактивных и транзакционных сервисов в Казнете), также вопросами реализации проекта электронного образования в Республики Казахстан и построением сети на базе технологии мобильного Wimax (04.2008-10.2009);
· Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан (10.2009-30.03.2010);
· Вице-министр Министерства связи и информации Республики Казахстан (04.2010-01.02.2012);
· Вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (01.02.2012-04.2014);
· Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по связи и информации (09.04.2014-13.08.2014);
· Председатель Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (08.2014-28.05.2015);
· Вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (29.05.2015-21.05.2016);
· Вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (21.05.2016-02.2017);
· Председатель правления АО "Казпочта" (06.02.2017-07.2020).
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