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События

Назначен новый глава "Казпочты"

Назначен новый глава &quot;Казпочты&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:51 Фото: igtipc.org
Бекежан Жакеев, который ранее был зампредседателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", возглавил АО "Казпочта", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 июня 2025 года, стало известно из Instagram-страницы оператора казахстанской национальной почтовой сети:

"Председателем правления АО "Казпочта" назначен Бекежан Искандарович Жакеев... Имеет 22-летний опыт в правовой, финансовой и инвестиционной сферах. Занимал руководящие позиции в банковском и юридическом секторах".

Бекежан Жакеев окончил Академию юриспруденции Высшая школа права "Əділет" по специальности "Юриспруденция", а также Евразийский гуманитарный институт (Астана) по специальности "Бакалавр экономики и бизнеса".

Трудовую деятельность начал с 2003 года юристом в банковской системе. Начиная с 2009 по 2024 год в разное время проработал на руководящих позициях в производственном, квазигосударственном и финансовом секторах экономики. С начала 2024 года занимал должность руководителя аппарата – директора Юридического департамента и Административной работы НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

До нового назначения, с сентября 2024 года, занимал должность заместителя председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:51
Токаев принял главу "Казпочты"

С 3 октября 2022 года должность председателя правления АО "Казпочта" занимала Асел Жанасова. 8 июня 2025 года распоряжением Касым-Жомарта Токаева она назначена советником президента РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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