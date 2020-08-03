Казахстанец пытался утопить свою жену в ванной

Их брак длится уже 15 лет.

В Алматинской области мужчина избил и пытался утопить свою жену, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что пара в браке 15 лет и все это время супруг поднимал руку на свою избранницу.

Это были не просто побои, а покушение на убийство. Потому что он сам в этом признался, сказал ей: "Я специально подготовился к этому дню, специально детей отправил к бабушке, чтобы убить тебя". Избил ее, набрал ванну полную, душил ее, потом, когда у него не получилось, он принес нож, сказал не смотри, я не могу тебя убить, когда ты на меня смотришь, - рассказала сестра пострадавшей.

Несчастной удалось сбежать из дома и позвонить близким. Обидчика уже задержали и водворили в ИВС. Полиция ведет расследование.

Подозреваемый был сразу же задержан, он был освидетельствован на предмет алкогольного опьянения. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы, - заявила представитель ДП Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.

По статье 107 подозреваемому в худшем случае грозит до 2 лет тюрьмы. Общественники и родные пострадавшей с этим не согласны. Они требуют переквалифицировать дело на попытку убийства.

Люди не видят разницы между конфликтом и преступлением тяжким. Мы тоже будем настаивать, чтобы дело переквалифицировали. Мы планируем обратиться к омбудсмену по правам человека и напишем ходатайство в прокуратуру, - утверждает глава общественного фонда "Не молчи KZ" Дина Смаилова.

По словам общественницы, пострадавшую женщину ждет долгая реабилитация, после побоев она не смогла дать показания из-за сломанной челюсти и травмы руки.

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