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Молодой человек пытался утопиться в реке Иртыш

спасение Фото: скриншот видео
19-летнего парня спасли от самоубийства в Усть-Каменогорске – он прыгнул в Иртыш с моста, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно было направлено подразделение оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Прибыв на лодках, спасатели увидели, что на мосту стоит парень, полицейские попытались вести с ним диалог, вдруг он резко прыгнул в воду.

Сотрудники службы ЧС бросили ему спасательный круг, парень не отреагировал, тогда они подплыли на лодке и вытащили его из воды.


Доставив к берегу, его передали врачам скорой помощи для осмотра.

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Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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