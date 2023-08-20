Молодой человек пытался утопиться в реке Иртыш
Фото: скриншот видео
19-летнего парня спасли от самоубийства в Усть-Каменогорске – он прыгнул в Иртыш с моста, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно было направлено подразделение оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО. Прибыв на лодках, спасатели увидели, что на мосту стоит парень, полицейские попытались вести с ним диалог, вдруг он резко прыгнул в воду.
Сотрудники службы ЧС бросили ему спасательный круг, парень не отреагировал, тогда они подплыли на лодке и вытащили его из воды.
Доставив к берегу, его передали врачам скорой помощи для осмотра.
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