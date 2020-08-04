В Актау требуют отставки главы полиции после похорон матери братьев Аблазимовых

Также требуют уволить санврача региона.

Отставки главного полицейского и санврача региона требуют общественники Актау. Поводом послужили похороны матери бывшего начальника полиции региона, на которые пришли сотни горожан, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана ТВ", траурная процессия собрала сотни горожан, несмотря на ужесточение карантина.

Стражи порядка не только не разгоняли собравшихся, но и перекрыли для них автомобильную дорогу. Это вызвало бурную реакцию со стороны населения. В соцсетях люди пересылали друг другу видео столпотворения с комментариями "Им можно, а нам нет". Масла в огонь подлило и выступление действующего начальника департамента полиции. Накануне он призвал горожан строго соблюдать запрет на банкеты и поминки.

Начальник полиции Мангистауской области и главный санитарный врач должны быть уволены. В отношении всех чиновников, кто сегодня присутствовал на этом мероприятии, должно быть проведено служебное расследование. Все эти люди подлежат административному штрафу, дисциплинарного взыскания по службе и организаторам, приношу соболезнования семье, должен быть составлен протокол и наложен штраф как всем обычным рядовым гражданам, - отметил общественник Мухтар Умбетов.

Известно, что в Актау скончалась мать братьев Аблазимовых. Один из них - начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области, генерал-майор МВД. Второй - в списке пятидесяти самых влиятельных бизнесменов страны по версии Форбс.

По факту скопления людей в связи с похоронами Бибижамал Аблазимовой, в отношении родственников составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК. Материал направлен в Департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - сообщили в ДП региона.

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