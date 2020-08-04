Регулирование электронной торговли: обзор изменений в законодательстве

Правовое регулирование электронной коммерции и цифровых технологий остается важным вопросом для законодателей многих стран.

Ассоциация "Цифровой Казахстан" представляет очередной обзор наиболее важных изменений и дополнений в казахстанское законодательство в сфере электронной коммерции и торговли по итогам 1 полугодия 2020 года, сообщает zakon.kz.

Правовое регулирование электронной коммерции и цифровых технологий остается важным вопросом для законодателей многих стран, где цифровизация достигла определенного уровня развития. В Казахстане этот вопрос так или иначе решается в процессе разработки Государственной программы "Цифровой Казахстан", Концепции правовой политики на 2021-2030 годы, Государственной программы развития торговли на 2020-2025 годы.

Сложность регулирования цифровой среды заключается, главным образом, в ее нестатичности, постоянном развитии и изменении. Впервые объектом регулирования становятся правоотношения, связанные с реализацией прав в цифровом пространстве, использованием цифровых данных и технологий. По мнению многих юристов, изучающих эту сферу, должны, соответственно, обновляться и методы правового регулирования.

Еще одна особенность цифровой среды – трансграничность. Электронная коммерция – процесс глобальный, который одновременно развивается во всех странах и юрисдикциях, а глобализация в этом случае стирает локальные особенности, в том числе и правовые. Следовательно, чтобы казахстанская IT сфера и отрасль экономики стала частью бесшовного глобального процесса, внутреннее регулирование должно соответствовать: 1) целям развития отрасли и 2) мировым принципам и правилам, которые только формируются.

Безусловно, цифровая среда не может быть совсем вне регулирования, но создавать правовую базу нужно последовательно. У казахстанских экспертов и законодателей еще не сложилось общего мнения субъектов и объектов цифрового права, статуса искусственного интеллекта, правового регулирования договоров в цифровой среде и пр. Прежде чем вносить в законодательство (в особенности гражданско-правовое уровня кодексов) новые понятия и институты, необходимо определить концептуальный подход.

1. 25 июня 2020 подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий" (№ 347-VI). Цель принятия закона – актуализировать действующее казахстанское законодательство к современным технологиям.

В Гражданский кодекс РК (п. 2 ст. 115 ГК) внесено понятие "цифровой актив" - имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-цифровая форма удостоверения имущественных прав; т.е. цифровым активам придан правовой режим имущества. Цель внедрения такого понятия – придание правового статуса результатам применения цифровых технологий, чтобы сделать их объектом гражданско-правовых сделок. Критический анализ некоторых нововведений, а также неточностей, которые могут повлечь сложности при реализации гражданских прав, сделан академиком Майданом Кунтуаровичем Сулейменовым.

2. Впервые в Казахстане определен единый Уполномоченный орган в сфере защиты персональных – подразделение МЦРОАП (в перспективе аналог Data Protection Agency). Вопрос создания специального госоргана в этой сфере впервые возник в 2009 году в момент принятия Закона о персональных данных и становился актуальным по мере развития технологий сбора и обработки и возрастающего объема данных. Долгое время общий контроль за соблюдением законодательства в сфере персональных данных возлагался на Генеральную Прокуратуру, но при этом в каждой отдельной сфере отношения регулировались по-разному. Отчасти, по этой причине в Казахстане не сформирована судебная практика в сфере защиты персональных данных. С введением единого органа последует систематизация актов и требований.

К компетенции органа отнесено, в том числе:

- разработка порядка осуществления мер по защите персональных данных;

- утверждение правила сбора, обработки персональных данных (когда требуется согласие субъекта). Таким образом, как только Уполномоченным органом будут разработаны соответствующие НПА, юридические лица должны будут приводить в соответствие внутренние документы и процедуры.

3. В законе реализовано так называемое "право на забвение" (один из стандартов GDPR) - право субъекта требовать удалить из общедоступных источников свои персональные данные, при условии, что сбор и обработка таких данных произведены с нарушением законодательства, или обратиться в суд с таким требованием. Внедрение в законодательство международных принципов будет продолжаться, в том числе и для поддержания внутристранового имиджа. В 2019 году Казахстан поднялся на 42 позиции и занял 40-е место из 175 в Глобальном рейтинге кибербезопасности (Global Cybersecurity Rating).

4. Как дополнительная мера защиты персональных данных, а также как новый вид услуг на страховом рынке внесено понятие киберстрахования. Пока оно может быть внедрено на добровольной основе, то есть компании могут использовать такую опцию как дополнительное конкурентное преимущество. На момент подготовки обзора на страховом рынке Казахстана такая услуга предоставляется только одной компанией.

5. Собственники (операторы) персональных данных – юридические лица должны определить лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных и наделить его компетенциями по: осуществлению внутреннего контроля за соблюдением собственником (оператором) и его работниками законодательства о персональных данных; ознакомления работников собственника и (оператора) о положениях законодательства о персональных данных; осуществлению контроля за приемом и обработкой обращений субъектов или их законных представителей.

6. Закон об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации дополнен правилами использования беспилотного воздушного транспорта, в частности, установлены общие требования к эксплуатации: минимальная угроза причинения вреда жизни или здоровью людей, порчи имущества, безопасность для других воздушных судов, запрет осуществления полетов над отдельными зонами. Для выполнения полетов беспилотниками, над густонаселенными районами городов или поселков, нужно разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации. Законодательством прямо не определена возможность использования беспилотников для доставки товаров, что практикуется в ряде стран, но нет и прямого запрета.

Законопроект в первоначальной редакции содержал регуляции, которые могли бы затормозить развитие цифровых процессов и отбросить казахстанскую IT отрасль на несколько лет в прошлое. Например, планировалось правовое детальное регулирование технологии обработки больших данных (Big Data) субъектами рынка. В результате участия в рабочей группе представителей АЦК, IT Комитета НПП "Атамекен" и других профессиональных ассоциаций регулирование применимо только в отношении государственных сервисов.

7. Большой блок изменений в казахстанском внутреннем законодательстве коснулся защиты прав потребителей (Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей от 25.06.20 г. № 346-VI).

Законом внесены новые требования к продавцам по контролю за качеством товаров. Так, продавец обязан изъять из обращения товар, не отвечающий требованиям безопасности, а также своевременно информировать соответствующие государственные органы и потребителя о возможной опасности для его жизни, здоровья или имущества, окружающей среды, в том числе принять от потребителя проданный товар с возмещением его стоимости и убытков (ущерба), причиненных потребителю (пп.8) п. 1 ст. 31 Закона "О регулировании торговой деятельности"). Порядок изъятия и отзыва определен Приказом Министра по инвестициям и развитию от 4 декабря 2015 года № 1155.

8. В соответствии с новым пунктом 2 ст. 33-2 при реализации товара (выполнении работы, оказании услуги) посредством электронной коммерции указание на информацию о контактных данных уполномоченного органа и субъектов досудебного урегулирования потребительских споров путем ссылки на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа, а также право потребителя обратиться к ним или в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов подлежит размещению посредством информационно-коммуникационных технологий. На практике это должны быть реализовано следующим образом: компании электронной торговли и коммерции в договорах или соглашениях по взаимоотношениям с потребителями, размещенных на их сайтах, указывают ссылку на официальный сайт уполномоченного органа, где в свою очередь будут указаны контактные данные самого органа и субъектов досудебного урегулирования (как только список будет подготовлен, ссылку нужно обновить).

9. Главным образом, в отношении компаний, торгующих электроникой и техникой, внедрен запрет на продажу товаров с дополнительными опциями в виде товаров, работ, услуг. Запрещается навязывать потребителям, которые обратились по гарантии за устранением недостатков, условия, которые не связаны с недостатками товаров, а также приобретение дополнительных товаров, работ, услуг. На простом примере – теперь продавец компьютера не должен совершать с ним какие-либо манипуляции по установлению дополнительного ПО, т.е. как пришел компьютер с завода-изготовителя – "пустым" или с уже установленным ПО, таковым он и должен продаваться, а наполнение его дополнительным ПО возможно продавцом по указанию потребителей и за дополнительную плату. (п. 1-1 ст. 28 Закона РК "О защите прав потребителей")

10. Статья 190 КоАП, которая применима и к субъектам электронной торговли, дополнена диспозициями и санкциями в форме предупреждения и штрафов за неисполнение продавцом обязанностей по:

1) размещению указанной в ст. 33-2 Закона о Защите прав потребителей информации для потребителей на казахском и русском языках;

2) обеспечению обмена или возврата товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества в срок, установленный законодательством РК; (что всегда являлось обязанностью стороны договора в соответствии с ГК РК, а теперь еще и усилено административной ответственностью)

3) представлению письменного ответа на претензию об устранении нарушений прав и законных интересов потребителя в установленный срок. Под письменным ответом понимается также письмо в электронной форме.

11. С 1 января 2021 года в Казахстане будет запущена Единая информационная система защиты прав потребителей. Предполагается, что и споры с потребителями в сфере электронной торговли также будут поступать в эту систему. Нельзя сказать, что в Казахстане сформировалась судебная практика по потребительским спорам в электронной торговле. За последние несколько лет судами было рассмотрено всего несколько подобных дел. Поскольку большинство маркетплейсов и крупных интернет-магазинов в Казахстане имеют собственные политики по работе с обращениями с клиентами, предоставления информации о товарах, а также их возврату и обмену, потребительские споры оперативно разрешаются между сторонами. Таким образом, количество обращений в Единую информационную систему за разрешением потребительских споров в электронной торговле будет минимальным. Ценностью системы для бизнеса и сообщества в целом (при условии открытости и доступности информации в ней), станет объективная статистика о количестве и характере обращений потребителей.

12. Концепцией государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года (она учитывалась при разработке законопроекта по защите прав потребителей), основополагающим принципом должен стать баланс интересов потребителей, бизнеса и государства. Однако, поправками не предусмотрены положения об ответственности обществ защиты прав потребителей перед бизнесом, да и самими потребителями.

Важным эффектом нововведений должно стать повышение правовой и цифровой грамотности потребителей. Несмотря на то, что такая задача, возлагается на уполномоченный орган и общества защиты прав потребителей, АЦК рекомендует перед тем, как сделать покупку онлайн на незнакомом сайте (в доменной зоне kz) проверить: 1) контактные данные магазина, а по возможности связаться по телефону; 2) условия доставки и возврата товаров; 4) отзывы покупателей об этом интернет-магазине и товаре, который вы собираетесь приобрести.

Внедрение глобальных цифровых процессов, частью которых является Казахстан, происходит, в том числе, в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

13. 29 мая 2020 года Казахстаном ратифицировано Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Соглашения заключено для обеспечения эффективного контроля за оборотом товаров, выявления незаконного оборота, исключения условий для уклонения от уплаты налогов, увеличения поступлений налогов и таможенных платежей. В Казахстане и других странах ЕАЭС будут созданы национальные системы прослеживания товаров. Прослеживаемость осуществляется в отношении товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, а также не помещенных под таможенную процедуру в связи с их конфискацией или взысканием на товары по решению суда; товаров, задержанных таможенными органами и не востребованных. Конкретный перечень товаров для прослеживания будет определен Евразийской экономической комиссией. Пилотный проект на базе Соглашения планируется к запуску через год. По результатам будет принято решение о внедрении постоянного действующего порядка прослеживания.

14. С 1 марта 2021 года согласно решению Евразийского межправительственного совета (от 17 июля 2020 года № 5) при совершении таможенных операций в рамках ВЭД в электронном виде не нужно будет дополнительно проставлять физические отметки на бумажных носителях (установлены некоторые исключения). До 1 декабря 2020 г. в казахстанское законодательство будут внесены соответствующие изменения.

15. Вопрос о внедрении оператора электронной торговли (ОЭТ) рассмотрен 16 июля рабочей группой высокого уровня ЕАЭС в рамках проекта Концепции регулирования трансграничной (внешней) электронной торговли. ОЭТ выступает декларантом и плательщиком таможенных пошлин, и налогов в отношении поступающих на территорию ЕАСЭ товаров в розничной электронной торговле. По мнению АЦК (которое было представлено до обсуждения вопроса в ЕЭК) функции операторов электронной торговли не должны быть монополизированы, рынок логистических услуг в Казахстане достаточно развит и частные компании могут оказывать такие услуги. Государство в этой случае должно соблюдать Yellow Pages Rule.

Кроме инициативы создания оператора электронной торговли, в Концепцию заложена идея придания особого правового режима товарам, поступающим на территорию ЕАЭС в розничной электронной торговле, т.е. фактически индивидуальные покупки казахстанцев на иностранных площадках становятся импортом.

Не снят с повестки вопрос снижения беспошлинного ввоза товаров. Планировалось снижение порога до 50 Евро с 1 января 2021 года и 20 Евро с 1 января 2022 года.

В Концепцию включен вопрос соблюдения мер технического регулирования в отношении товаров розничной электронной торговли – высказано предложение о постепенном выравнивании условий реализации товаров в традиционной "оффлайновой" и электронной торговле в целях обеспечения потребителей ЕАЭС безопасной продукцией.

В ЕАЭС и Казахстане необходимо принимать меры к выравниванию условий для иностранных торговцев и локальных по части налогов. Иностранные компании не уплачивают НДС с товаров и не осуществляют таможенную очистку, что приводит к тому, что условия торговли у отечественных ритейлеров и для иностранных существенно отличаются. Это приводит к росту "серого" рынка и теневой экономики. Необходимо принимать меры к выравниванию таких условий, что обеспечит рост поступлений в бюджет страны. Такое предложение было включено по инициативе АЦК в проект ГП "Цифровой Казахстан" 2.0, проект ГП развития торговли в Республике Казахстан на 2021-2025 годы и будет обсуждаться на площадках ЕАЭС.

Представители Ассоциация "Цифровой Казахстан" входят в состав рабочих групп по разработке Концепции и планируют ряд обсуждений документа с казахстанским рынком электронной торговли для выработки позиции, максимально выгодной и полезной для казахстанского бизнеса и потребителей.

16. Так называемый "налог на Google", который регулярно обсуждается с 2016 года, планируется внедрить в законодательство в 2020 году (время вступления нормы в действие может отличаться). Плательщиками казахстанского НДС, как предполагается законопроектом, направленным на согласование государственным органам, станут иностранные интернет-компании, реализующие свои услуги (не товары!) казахстанским гражданам. Это требование коснется только платных услуг (подписки на фильмы, программы и т.п.). Иностранные компании самостоятельно обязаны будут встать на условный учет в Казахстане. Вместе с тем, до настоящего времени механизм принудительной реализации такого требования не определен. Работа над законопроектом будет продолжаться.

Представители Ассоциации работали над всеми нормативными правовыми актами, и уточняют, как нововведения будут применяться на практике. Обзор является информативным и не может быть расценен как юридическая консультация.

АЦК аккредитована при Министерстве торговли и интеграции РК, НПП "Атамекен" и постоянно участвует в формировании правовой базы в сфере электронной коммерции и торговли как в Казахстане, так и на уровне Евразийской экономической комиссии.

Казахстанские компании электронной коммерции могут обращаться с вопросами о применении и толковании законодательных норм, а также по вопросам улучшения и развития сектора, направив запрос по адресу info@dka.kz.

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