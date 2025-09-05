"Казпочта" подписала соглашения с китайскими компаниями в сфере электронной коммерции и цифровых технологий

Национальный почтовый оператор Казахстана – АО "Казпочта" – в лице председателя правления Бекежана Жакеева заключил два ключевых соглашения с ведущими китайскими компаниями в сфере электронной коммерции и цифровых технологий.

Эти договоренности направлены на цифровую трансформацию и расширение международного сотрудничества.

В Казахстане будет запускаться платформа электронной коммерции. Она будет использовать цепочки поставок таких платформ электронной коммерции, как JD.com International, а также предлагать прямые поставки с фабрик в Китае. Запуск проекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Первое соглашение подписано с Polyking New Horizons – дочерняя компания China Poly Grouр (CITIC Poly Fund). В его рамках АО "Казпочта" совместно с Polyking New Horizons запустит маркетплейс с товарами JD.com на территории Казахстана. Полноценный запуск проекта запланирован на IV квартал 2025 года.

Во исполнение поручения главы государства о стимулировании трансграничной торговли между Китаем и Казахстаном, а также развития транзитного потенциала Казахстана в части увеличения торгового обмена между двумя странами, АО "Казпочта" инициировало создание совместного предприятия с China Poly Group (CITIC Poly Fund), зарегистрированного 14 августа 2025 года. Ключевая цель сотрудничества – стимулирование трансграничной торговли между Китаем и Казахстаном, а также развитие транзитного потенциала страны за счет увеличения товарооборота между Китаем, Центральной Азией, ЕАЭС и Европой. Для этого будет создана казахоязычная и русскоязычная версии маркетплейса JD.com, которые выйдут на рынок Казахстана и стран СНГ.

Фото: АО "Казпочта"

Следующее соглашение заключено с Alipay Labs и Whale Cloud Technology. Оно предусматривает развитие открытой цифровой экосистемы, которая обеспечит новые решения для трансграничной торговли и поддержку малого и среднего бизнеса. Запуск платформы намечен на 2026 год.

Проект предполагает сотрудничество АО "Казпочта" с международными технологическими партнерами в части внедрения в Казахстане инновационных цифровых решений. Планируется разработка и интеграция технологий для работы трансграничного маркетплейса, а также создание "умных" сервисов для МСБ, которые упростят выход на международные рынки и повысят эффективность бизнес-процессов.

Alipay – одна из крупнейших в мире цифровых платежных платформ, входящая в состав Ant Group (экосистема Alibaba Group). Решения Alipay и технологическая платформа Alipay+ позволяют объединять в единую экосистему цифровые финансовые сервисы, онлайн- и офлайн-платежи, услуги для бизнеса, госуслуги и логистику. Alipay+ сотрудничает с ведущими цифровыми кошельками более чем в 20 странах и поддерживает проекты цифровой трансформации через партнерскую компанию Whale Cloud.

"Для АО "Казпочта" как для национального почтово-логистического оператора стратегической задачей является развитие трансграничной электронной торговли, расширение логистических маршрутов и создание современных сервисов для населения и бизнеса. Мы высоко ценим поддержку и надежное партнерство с китайскими компаниями – CITIC Poly Fund, JD.com, YTO Express, Temu и другими. Совместные проекты, такие как создание логистических хабов, доставка товаров электронной коммерции и внедрение новых цифровых решений, уже стали прочной основой для долгосрочного сотрудничества", – отметил председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев.

В компании подчеркнули, что АО "Казпочта" открыта к новым инициативам – от совместных складских комплексов и индустриальных парков до внедрения инновационных технологий в сфере доставки и финансовых сервисов. Объединяя усилия с китайскими партнерами, компания планирует вывести сотрудничество на новый уровень и внести значимый вклад в развитие торговых потоков между нашими странами.

Фото: АО "Казпочта"

АО "Казпочта" намерено стать надежным мостом между Китаем и Центральной Азией, обеспечивая быструю и качественную доставку товаров, современные сервисы и новые возможности для бизнеса.

"Мы создаем условия для интеграции отечественных компаний в международные торговые процессы и предоставляем населению современные сервисы", – заключил Бекежан Жакеев.