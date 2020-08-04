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В Алматы мужчина стрелял из ружья в полицейского

Его задержали.

Фото : zakon.kz4 августа 2020, 15:00

В Алматы мужчина в наркотическом опьянении стрелял в участкового инспектора, передает zakon.kz.

Как стало известно, в полицию на пульт "102" позвонила женщина и сообщила, что ее муж из-за семейного скандала пытается покончить жизнь самоубийством.

Первым на тревожное сообщение отреагировал местный участковый инспектор - старший лейтенант полиции Фархат Режапов. Во дворе этого дома (прим.: расположенного в районе пересечения улиц Ауэзова - Карасай батыра) полицейский услышал выстрелы: из окна квартиры на втором этаже стрелял муж звонившей женщины. Участковому удалось увернуться, он не пострадал, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Стрелка обезвредили бойцы полицейского спецподразделения.

Задержанным оказался гр.В., 1983 года рождения. Установлено, что он стрелял из зарегистрированного на свое имя охотничьего ружья. В момент совершения преступления гр.В. находился в состоянии наркотического опьянения. Он задержан и доставлен в УП Алмалинского района, - добавили в полиции.


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