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Алматинские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна

Алматинские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна Фото: Zakon.kz
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна одного из жилых комплексов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали гр. Х., 2000 года рождения. Он житель Атырауской области.

По данным полиции, это он находился на балконе одного из ЖК и из неустановленного пистолета произвел два выстрела в воздух.

"У него изъяли сигнальный пистолет марки RETAY PT24 с тремя патронами", – говорится в сообщении. 

Действиям задержанного сотрудниками Управления полиции Бостандыкского района будет дана правовая оценка.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как в одном из жилых комплексов Алматы из окна мужчина стреляет из огнестрельного оружия.

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