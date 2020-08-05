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Власти Ливана назвали причину взрыва в порту Бейрута

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия.

Фото : zakon.kz.5 августа 2020, 06:01

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.

Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан, - заявил премьер.

При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По последним данным, число погибших в результате взрыва превысило 70, еще 3,7 тысяч пострадали.


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