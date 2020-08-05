Вице-министр здравоохранения лично спас жизнь женщине

В итоге женщина начала самостоятельно дышать, ей вызвали скорую и госпитализировали в отделение общей хирургии.

Заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов спас женщине жизнь, оказав ей первую медпомощь на рабочем месте, передает zakon.kz.

Накануне Марат Шоранов приехал на работу в министерство здравоохранения. В этот момент по лестнице пятого подъезда поднималась женщина 1969 года рождения. В один момент женщина начала падать головой вниз на гранитную плиту, теряя сознание.

Шоранов поймал женщину на руки и увидел, что она начала синеть, у нее произошла асфиксия. Имея за плечами опыт медицинской практики, вице-министр незамедлительно оказал ей первую медицинскую помощь. При этом, крикнув водителю принести отвертку на случай, если придется делать трахеостому.

В итоге женщина начала самостоятельно дышать, ей вызвали скорую и госпитализировали в отделение общей хирургии и проктологии с диагнозом "острая спаечная кишечная непроходимость".

На фоне консервативной терапии состояние пациентки - с улучшением, рвоты нет, живот не вздут. При пальпации безболезненный, перитонеальных явлений нет, трансверзостома функционирует. В динамике сегодня планируется компьютерная томография брюшной полости и грудной клетки. Завтра планируется колоноскопия под наркозомЭ, а 6 августа пациентку должны выписать.

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