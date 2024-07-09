Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения

Ардак Амангельдиев 9 июля назначен вице-министром здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлением правительства РК Амангельдиев Ардак Амангельдиевич назначен вице-министром здравоохранения", – говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что на новой должности Амангельдиев будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов.



Он родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, а также совместную мастерскую программу Школы им. Ли Куан Ю и Гарвардской школы им. Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления).

Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления.

В разные годы работал в Министерстве финансов, Министерстве экономики и бюджетного планирования, Министерстве здравоохранения, Фонде устойчивого развития "Казына", Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына", Национальном банке, Канцелярии премьер-министра и Администрации президента РК.

С 2016 по 2023 год работал в Международном финансовом центре "Астана" советником управляющего, управляющим директором МФЦА.

Ранее стало известно, что новым акимом Сатпаева назначен 33-летний Мурат Бурибаев.

