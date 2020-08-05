Казахстанская модель "вернулась" в дом Dior спустя 70 лет

Впервые показана ее биография в деталях.

О музе легендарного дизайнера Кристиана Диора с казахскими корнями Алле Ильчун снова говорят в мировой столице моды Париже. Виной всему стал показ нового документального фильма о покорительнице мировых подиумов, положившей начало моде на макияж глаз со стрелками, передает zakon.kz.

Покорительница подиумов Парижа, муза дизайнера, законодателя моды Кристиана Диора Алла Ильчун спустя почти 70 лет снова стала одной из обсуждаемых персон в доме моды Dior. Негласным поводом стал показ документального фильма “Алла - восточная жемчужина Dior” о модели с яркой запоминающейся внешностью.

Мы уже рассказывали о том, как бывший казахстанский банкир Берлин Иришев, который живет во Франции уже больше 20 лет, нашел казахские корни у музы Кристиана Диора Аллы Ильчун. В ходе поисков, проведенных Иришевым, в семейном альбоме, предоставленном сыном Аллы Марком, выяснилось, что мама Аллы уничтожила все совместные фотографии с отцом Аллы, за исключением одной, со спины, где он удерживает лошадь. Там он в казахской одежде, борик, обувь, снимок был сделан со спины. Из документов стало известно, что отец Аллы родился в 1897 году в городе Верном, он был сыном казахского бая, интеллигентным человеком.

Спустя год после выхода книги об Алле, в Париже прошел показ документальной картины, созданной до начала пандемии коронавируса. Просмотр состоялся в кругу экспертов по имиджу и наследию (Dior Heritage). Они, как признанные эксперты дома Dior, первыми выносят свой вердикт по новым проектам.

Алла появилась в доме Dior в первый год его создания и сразу же успела подняться на подиум как модель, признанная публикой. Она сыграла ключевую роль в маркетинговой стратегии Кристиана Диора. Западная пресса не скупилась на эпитеты в адрес нашей Аллы, часто называя ее "favorite", "leading", "exotic", "legende" model’s of Dior. Подобные комплименты звучали в ее адрес почти 70 лет назад. Но чем дальше история, тем больше она забывается. И по существу сейчас состоялось её "возвращение" в Альма-матер. История Аллы могла также уйти в небытие. Но благодаря нашему проекту нам удалось разыскать тех живых свидетелей, которые могли поделиться эксклюзивными воспоминаниями о ней, - сообщили в Ассоциации казахстанцев во Франции.

Работавшие над документальной картиной признались, что для них этот показ фильма стал своеобразным арт-дефиле.

"Приятная неожиданность" — первое восклицание прозвучало из уст руководителя департамента по публикациям Жерома Готье. Это мнение было поддержано остальными. Мы ответили на вопросы по найденным первоисточникам и документам. Большинство из них оставались неизвестными дому, которому отдала свой талант и энергию наша муза Диора. Мы были признаны "первооткрывателями" полной биографии музы Аллы. По существу мы приподняли завесу для нашей талантливой молодёжи, которые отличаются не только яркой красотой, но и умом и сообразительностью, - добавили в Ассоциации.

В сентябре ожидается расширенный показ для руководства холдинга.

Подготовил Альберт Ахметов

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