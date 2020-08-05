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Где можно не носить маски

Таких мест мало.

Фото : likar.info5 августа 2020, 12:05

Управление общественного здоровья Алматы распространило памятку о том, где можно не носить маски, передает zakon.kz.

Кому можно не носить маски, мы сообщали ранее со ссылкой на министра здравоохранения РК. В памятке УОЗ Алматы указаны следующие категории: дети до 5 лет, члены одной семьи на прогулке, с соблюдением дистанции и те, кто имеет медицинские противопоказания.

Что касается того, где можно не носить маску, то это:

- внутри частного транспорта

- во дворе частного дома

- на открытом воздухе и летнике, с соблюдением дистанции.


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