Более 4,5 тыс. мигрантов пропустил через госграницу Казахстан за два дня

Накануне на российско-казахстанской границе в Самарской области произошло столкновение мигрантов с российскими полицейскими.

Более 4 700 мигрантов из Кыргызстана и Узбекистана выехали на родину из России через Казахстан за два дня. Об этом журналисту zakon.kz сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Кыргызская и узбекская стороны 27 июля и 3 августа соответственно уже официально обратились к нам с просьбой предоставить транзитный коридор для вывоза своих граждан из Российской Федерации. Данный вопрос положительно решен, из России 4-5 августа выехало через территорию РК на более чем 40 автобусах 2 435 граждан Кыргызстана, разрешен транзит граждан Узбекистана в количестве 2,2 тыс. человек железнодорожным транспортом, предоставленным узбекской стороной, – сообщили в пресс-службе МИД РК.

Как сообщалось ранее, на границе Казахстана и России произошло столкновение мигрантов с полицейскими. Речь идет о приезжих, живущих последние месяцы на краю Самарской области. Несколько сотен граждан Узбекистана и Таджикистана последние месяцы не могут покинуть Самарскую область. Они жили в палаточном лагере в степи. Мигранты пытались уехать домой, но Казахстан закрыл границы из-за коронавируса. В итоге они попытались прорваться через пограничников. Как заявили в пресс-службе Росгвардии, "стычка группы мигрантов с правоохранителями" произошла 3 августа, но была "очень быстро локализована" без вмешательства росгвардейцев.

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