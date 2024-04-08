Автобус из Казахстана перевернулся в России, есть погибшие

В Самарской области Российской Федерации произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов, авария произошла 8 апреля примерно в 1:00 в Кинельском районе.

Фото: ГИБДД Самарской области

"Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов, по предварительным данным, следует, что водитель, управляя автобусом SCANIA, двигаясь на 26-м км автодороги Урал – Муханово, выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием", – сообщил Некрасов.

В результате на месте погибли два пассажира. Предварительно, 10 пассажиров доставлены в медицинское учреждение.

Фото: Прокуратура Самарской области

Со слов спикера, автобус зарегистрирован в Казахстане. Он перевозил граждан Узбекистана. Предварительно, автобус двигался по маршруту Шымкент – Нижний Новгород.

Похожий случай произошел в марте 2024 года. Пассажирский автобус, ехавший из Шымкента в Новосибирск, опрокинулся на трассе в России.