Назначен новый глава Управления здравоохранения Алматинской области

Им стал Умирзак Ниязбеков.

Распоряжением акима Алматинской области Ниязбеков Умирзак Абильсеитович назначен руководителем Управления здравоохранения Алматинской области, передает zakon.kz.

Ниязбеков Умирзак Абильсеитович родился в 1966 году. Окончил Алматинский государственный медицинский институт по специальности – врач.

Трудовую деятельность начал хирургом хирургического отделения Алакольской центральной районной больницы в городе Ушарал Алакольского района Алматинской области.

В разные годы работал врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением центральной городской больницы города Ушарал, генеральным директором ОАО "Санаторий Турксиб", врачом-хирургом ГККП "Городская клиническая больница № 7", амбулаторно-поликлинического отделения ГККП "Лечебно-диагностический центр" в городе Алматы, заместителем директора по организационно-методической работе ГКП на ПХВ "Карасайская ЦРБ" в городе Каскелен Карасайского района, заведующим организационно-методическим отделом, заместителем директора по контролю качества медицинских услуг ГКП на ПХВ "Алматинский региональный онкологический диспансер" в городе Алматы.

С июля 2018 г. – заместитель руководителя по лечебно-профилактической работе управления здравоохранения Алматинской области.

Ранее сообщалось, что Бауыржан Ыскак покинул пост главы Управления здравоохранения Алматинской области.

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