Утвержден порядок предоставления дополнительных мер поддержки МСП

Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП предоставляется на 60 дней с 3 августа до 1 октября 2020 года.

В связи с продлением с 3 августа строгих ограничительных карантинных мер, по поручению Президента РК, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) утверждены дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), деятельность которых ограничена, запрещена либо приостановлена в результате введения карантинных мер, сообщает zakon.kz.

Отсрочка по договорам банковского займа и микрокредита для субъектов МСП предоставляется на 60 дней с 3 августа до 1 октября 2020 года. Для предоставления отсрочки платежей по договорам банковского займа и (или) микрокредита субъектов МСП, решение принимается кредитной организацией на основании заявления заемщика и без предоставления заемщиком документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.

Срок рассмотрения кредитными организациями заявлений заемщиков составляет 2 рабочих дня.

Заявление заемщика составляется в произвольной форме и предоставляется в кредитную организацию посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиен т ", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи. Кредитная организация может иметь типовую форму заявления, утвержденную внутренним порядком.

Отсрочка платежей по договору банковского займа или микрокредита предоставляется путем установления нового графика платежей, в виде равномерного распределения ранее отсроченных платежей заемщика до конца срока займа, если иной метод погашения задолженности не определен в заявлении заемщика.

Порядок предоставления отсрочки распространяется на субъекты МСП, осуществляющих деятельность в следующих отраслях:



1) работы крытых (продовольственных и непродовольственных рынков);

2) движение междугородних автобусов (микроавтобусов), пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов;

3) автобусные станции (автовокзалы);

4) работа развлекательных учреждений, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов;

5) работа ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;

6) услуги по организации проживания;

7) деятельность в области здравоохранения;

8) деятельность туристских агентств и операторов;

9) деятельность по обслуживанию зданий и благоустройству территорий;

10) операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

основе;

11) работа объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

12) работа дошкольных организаций (частные, без госзаказа);

13) работа частных организаций среднего образования;

14) массовые мероприятия (зрелищные, спортивные, семейные, памятные и другие

массовые мероприятия, в том числе на дому);

15) работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;

16) работа религиозных объектов;

17) работа центров и салонов, оказывающих косметологические услуги;

18) деятельность в области офисного административного и вспомогательного

обслуживания, направленная на поддержание коммерческой деятельности.

По другим отраслям экономики, субъект МСП может до 15 сентября подать заявление в кредитную организацию с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Для этой категории МСП рассмотрение заявлений сокращено до 10 рабочих дней. Кредитная организация в индивидуальном порядке осуществляет оценку и при ухудшении финансового состояния, предоставляет отсрочку по кредиту на срок не менее 90 дней, - сообщили в агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

С полным текстом Приказа Агентства № 311 от 03 августа 2020 года можно ознакомиться здесь.

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