Девушка стала игроком мужского футбольного клуба в Нидерландах

В стране проводят эксперимент.

Мужской футбольный клуб "Фоарут", выступающий в четвертом по силе дивизионе Нидерландов, подписал контракт с девушкой-футболисткой Эллен Фоккема. Это стало возможным благодаря старту пилотного проекта в нидерландском футболе, реализуемом Королевским футбольным союзом (KNVB), передает zakon.kz.

Конечной целью проекта является равенство женщин и мужчин в футболе. KNVB с помощью такого эксперимента хочет понять, насколько жизнеспособны смешанные футбольные команды, состоящие из мужчин и женщин одновременно, и реально ли создавать такие команды в категории A, изменив правила.

Добавим, что в рамках реформы в Нидерландах мужчинам и женщинам разрешили играть в одной команде до 19 лет, после чего мужчины переходят в мужские клубы для выступления на уровне категории А, а женщины могут продолжать играть с мужчинами в лигах категории Б.

Я с 5 лет тренируюсь вместе с командой и рада решению футбольного союза. Мои партнеры по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться играть вместе с ними, - прокомментировала Эллен.

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