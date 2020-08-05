Рассылку о маньяке распространяли в СКО

Распространение заведомо ложной информации является серьезным административным правонарушением.

В минувшие выходные райцентр Мамлютку в Северо-Казахстанской области встревожило фейковое сообщение о маньяке. Стражи порядка установили автора рассылки, ей оказалась 27-летняя жительница райцентра. Она призналась, что распространила заведомо ложную информацию с изображением знакомого ей мамлютчанина 1982 г.р. по причине личной неприязни, передает zakon.kz.

Лживую рассылку с фотографией некоего мужчины и подписью о том, что он якобы - маньяк, и высматривает по вечерам жертв, выявили полицейские в ходе мониторинга социальных сетей. Далее была установлена личность автора рассылки. Выяснилось, что девушка рассылала это сообщение с фотографией знакомого, чтобы ему "насолить".

3 августа состоялось заседание административного суда по ч. 2 ст. 73-3 Кодекса РК об административных правонарушениях (клевета). В результате процедуры медиации потерпевший отказался от претензий и согласился примириться со своей землячкой.

Стоит отметить, что нарушительнице грозила ответственность в виде штрафа до 180 месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок 20 суток. Именно такое наказание предусмотрено законодательством для физических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. К счастью, панических настроений удалось избежать. В течение 2-3 часов с момента обнаружения фейковой рассылки было подготовлено опровержение и усилиями примерно 20 сотрудников районного отдела распространено практически во всех мамлютских группах мессенджера WhatsApp с просьбой не распространять заведомо ложную информацию, - пояснил начальник районного отдела полиции Мамлютского района подполковник полиции Серик Альжанов.

Полицейские еще напомнили казахстанцам, что распространение заведомо ложной информации является серьезным административным правонарушением. В аккаунтах областной полиции в социальных сетях были еще раз опубликованы напоминания об ответственности за фейки.

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