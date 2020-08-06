Медработница за деньги выдавала справки с отрицательным результатом на КВИ
С июня по настоящее время она представила около 12 подобных фиктивных справок.
Фото : inform.kz6 августа 2020, 09:09
Медработница за денежное вознаграждение выдавала справки с отрицательным результатом на КВИ, сообщает zakon.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлен факт выдачи фиктивных справок с отрицательным результатом ПЦР-теста.
По результатам принятых мер при получении денежных средств в размере 25 000 тенге в виде вознаграждения за выдачу справки ПЦР с отрицательным результатом на Covid-19 была задержана медицинская работница 1984 года рождения, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.
В ходе допроса жительница Алматинской области сообщила, что в период с июня по настоящее время представила около 12 подобных фиктивных справок.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование.
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