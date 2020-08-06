Вся Грузия ищет пропавшего 13-летнего казахстанца

МВД Грузии задействовало все резервы.

В поисках Ильи Пилпани участвуют 80 спасателей, подразделения полиции, беспилотники, водный транспорт и вертолет пограничной полиции. Об этом заявил глава Службы чрезвычайных ситуаций Теймураз Мгебришвили, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Грузия.

По его словам, мальчика ищут как в Сванети, так и на черноморском побережье, фотография Ильи Пилпани разослана во все отделы МВД по всей Грузии, а текстовое сообщение на трех языках с фотографией Ильи - на все действующие мобильные телефоны.

Илья Пилпани – гражданин Казахстана, приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца в Местийский район (регион Сванети) еще зимой. Однако из-за пандемии коронавируса отправиться обратно в Казахстан так и не получилось - затянувшиеся каникулы мальчика из зимних плавно перетекли в летние.

Илья уехал из дома кататься на велосипеде 18 июля утром и не вернулся. Сообщение о пропаже подростка на 112 поступило 19 июля. В последний раз Илью видели в деревне Ленджери.

На все действующие телефонные номера в Грузии Центр управления общественной безопасностью "112" отправил информационные короткие текстовые сообщения на трех языках с фотографией Ильи Пилпани, чтобы граждане, если у них есть какая-либо информация, могли позвонить по номеру 112, - заявил Мгебришвили.

После исчезновения подростка спасатели осмотрели восемь сел в Местийском районе и все заброшенные строения в Сванети. Кроме того поисковые операции были проведены в руслах и ущельях семи рек. Спасатели обыскивали горы, пастбища, заброшенные дома и туннели, а также леса.

Ведутся геологоразведочные работы на реке Ингури и Ингури ГЭС.

Представители МВД поддерживают постоянную связь с семьей пропавшего подростка. Родители Ильи Пилпани ежедневно информируются о текущей работе, - добавил Мгебришвили.

По факту возбуждено уголовное дело по статье - "незаконное лишение свободы несовершеннолетнего".

Вся информация, связанная с исчезновением или возможным местонахождением несовершеннолетнего, проверяется правоохранительными органами.

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