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Законодательство РК

Из Грузии экстрадировали казахстанца, осужденного за попытку изнасилования

Из Грузии экстрадировали казахстанца, осужденного за попытку изнасилования, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 09:17 Фото: Telegram/GenPr
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 июля 2024 года рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

"В 2020 году в Шымкенте злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку. Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника. По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к шести годам лишения свободы, однако на оглашение приговора он не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем он объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии.

"По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

В надзорном органе уточнили, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

5 июля 2024 года из Армении экстрадировали казахстанку для привлечения к уголовной ответственности за руководство финпирамидой. По данным Генпрокуратуры РК, с 2019 по 2021 год подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области. За это время четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.

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