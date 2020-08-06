Строители Казахстана обратились к президенту

Рынок жилья сейчас переживает спад.

Более 800 участников Союза строителей Казахстана обратились к президенту страны Токаеву, сообщив о том, что рынок жилья сейчас переживает спад, и выдвинули ряд предложений по важному сектору экономики, передает zakon.kz.

Отмечается снижение покупательской способности, что, по мнению Талгата Ергалиева, председателя Союза строителей Казахстана, приведет к тому, что для многих жителей страны собственное жилье останется несбыточной мечтой.

Кроме того, строительные компании вынуждены остановить или замедлить процесс, отправив часть работников на удаленную работу, сократив рабочий день до 4 часов, либо вовсе распустить их на неопределенный срок.

Строительная отрасль, отмечают участники Союза, в этом году терпит трудности, которые коснутся всех сфер – транспорта, производства, общепита и торговли. Если в прошлом году строительная отрасль внесла значимый вклад в ВВП, то в этом году ситуация обещает быть намного хуже. К тому же, премьер-министр в апреле этого года заявил, что строительству не нужно ждать поддержки от государства.

1. Строители предложили ряд мер, которые может предпринять государство по спасению экономики. Среди них – выкуп государством строящихся квартир по рыночной цене и передача их в аренду или рассрочку, что позволит вернуть средства в бюджет и обеспечить жильем граждан.

2. Предлагается позволить казахстанцам использовать пенсионные накопления для покупки жилья, а также уменьшить вполовину ограничение по использованию накоплений.

3. Помимо того, выдвинуто предложение создать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который будет управлять строительством жилья и введение в эксплуатацию. Показателем эффективности новой должности замакима в местном исполнительном органе будет количество построенных и введенных квадратных метров.

Строители готовы разработать Национальную жилищную программу, которая позволит решить вопрос обеспечения жильем казахстанцев в течение 10 лет.

4. Кроме этого, участники Союза просят исключить монополизацию строительного рынка в рамках "Дорожной карты занятости 2020", благодаря которой объемы строительства должны распределяться справедливо между участниками рынка, но на деле, по словам строителей, одной компании отданы почти все заказы. Это лишает возможности участвовать другим добросовестным компаниям.

Отметим, обращение подписали ТОО АКМ, Корпорация Базис, GPark, Global Devolopmant, Корпорация Орда инвест, Шар Курылыс, Stroiklass, Стройконтракт, Элитстрой, Аспап (Караганда), Багис (Актау), Direct Construction Servise (Атырау), Kazconstructiongroup (Уральск), Bolashak Construction Company KZ (Костанай), Кондратов (Петропавловск) СтройТexIC (Кокшетау), VELOX KZ (Кызылорда), Апатит (Павлодар), НПТЦ САМИ (Шымкент), Центр групп (Актобе), а также сотни других компаний Казахстана.

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