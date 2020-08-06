В Актау ливень затопил несколько домов

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий дождя.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, ливень привел к серьезным последствиям в виде непроходимых луж. Но на этот раз затяжной дождь преподнес жителям города сюрприз в виде болота, образовавшегося в подъездах ряда жилых домов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает tumba.kz, вода залила не только дороги города, но и подъезды домов, обнажив проблемы строительства жилья, которым, сдавая в аренду, так гордятся в акимате.

Пока в среду вечером лил дождь, актаусцы в социальных сетях делились фотографиями и видео этим самых последствий. Видно, что в одном из подъездов вода сверху льется так, словно в доме нет крыши.

С нетерпением ожидающие дождя жители Актау, похоже, в этот раз радуются не особо. По крайней мере, те, которым посчастливилось жить в таких домах.

В акимате сообщили, что коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий дождя. Работает спецтехника, на откачке дождевых вод задействованы десятки человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ЖК тыныш Публикация от Pust_govoryat_aktau_ (@pust_govoryat_aktau_) 5 Авг 2020 в 10:09 PDT

По информации Lada.kz, в департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области сообщили, что в Актау затопило 12 участков, пять из которых - проезжая часть автомобильных дорог.

На территории Мунайлинского района затопило четыре улицы и восемь домов.

Жертв и пострадавших от ливня нет. Сейчас обстановка нормализовалась. Всего было откачено 13 700 кубических метров воды, - пояснил Мурат Муханов, заместитель начальника ДЧС Мангистауской области.

Также из-за обильного дождя пострадал Форт-Шевченко.

Ранее ДЧС области предупреждал об угрозе сильного дождя и усилении скорости ветра до 15-20 метров в секунду.

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