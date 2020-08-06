Мужчину посадили на 14 лет за растление дочери после оговора жены

Его арестовали в апреле 2019 года. Прокурор просил приговорить его к 15 годам, но суд дал на год меньше.

В Новосибирске суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, 33-летнего Дениса (фамилия не разглашается) за сексуальное насилие в отношении собственной восьмилетней дочери. Его жена призналась, что оговорила мужа из ревности, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет").

39-летняя Елена является мачехой пострадавшей девочки. Ее родила предыдущая подруга Дениса по имени Мария, которая впоследствии отказалась от своих прав на ребенка.

Как рассказала Елена, она оговорила мужа, когда узнала, что он собирается уйти от нее и вернуться к Марии. Женщина из ревности подала заявление в полицию, в котором сообщила о домогательствах Дениса к своей дочери. При этом, как призналась Елена, она уже делала подобное ранее. В 2017 году женщина заявила о развратном поведении мужа по отношению к девочке, но затем она отозвала заявление, и дело не получило дальнейшего развития.

Теперь Елена также настаивает на невиновности мужа. Тем не менее в следственных органах заявляют о признании девочки, что папа к ней приставал и совершал сексуальные действия. Адвокат обвиняемого заявил, что обвинение строится на одном допросе пострадавшего ребенка.

Елена говорит, что она заставила девочку дать первоначальные показания на отца. Из чувства мести. А в ходе экспертизы с психологами, психиатрами девочка потом дала противоположные показания. Но эксперты настаивают, что эти изменения в показаниях вызваны давлением со стороны родственников. А других доказательств нет. Ни следов никаких - там генетики, биологии, ни каких-либо свидетельств других лиц, - говорит адвокат.

Дениса арестовали в апреле 2019 года. Прокурор просил приговорить его к 15 годам, но суд дал на год меньше.

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