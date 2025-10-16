#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
539.56
627.35
6.84
События

Женился на 15-летней и изнасиловал ее: на 17 лет посадили фигуранта громкого дела

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
В уголовном суде Карагандинской области вынесли приговор по резонансному делу об изнасиловании 15-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда 16 октября 2025 года, в феврале в городе Абай мать и отчим несовершеннолетней потерпевшей предложили ей вступить в брак с 38-летним подсудимым. Узнав о его возрасте, девочка отказалась.

"Несмотря на отказ, в марте 2025 года отчим отправил ее вместе с подсудимым в город Караганду, где они остановились в съемной квартире. Находясь в вышеуказанной квартире, подсудимый, достоверно зная о возрасте потерпевшей, совершил изнасилование", – сообщили в суде.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Как стало известно, 15-летнюю девочку не просто свели с подсудимым, а выдали за него замуж. В итоге девочка сбежала к родному отцу. А он обратился в полицию. По словам отца девочки, его бывшая жена, ее муж и подсудимый – представители религиозного течения, по правилам которого девочку и выдали замуж за взрослого мужчину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
На 25 лет посадили казахстанца, изнасиловавшего и убившего девочку-подростка
14:29, 18 декабря 2024
На 25 лет посадили казахстанца, изнасиловавшего и убившего девочку-подростка
Насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены: 17 лет дали казахстанцу
11:38, 19 августа 2025
Насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены: 17 лет дали казахстанцу
Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет
16:23, 30 июня 2025
Дело о расчленении казахстанца: мужчина и женщина получили по 20 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: