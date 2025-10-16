Женился на 15-летней и изнасиловал ее: на 17 лет посадили фигуранта громкого дела

В уголовном суде Карагандинской области вынесли приговор по резонансному делу об изнасиловании 15-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда 16 октября 2025 года, в феврале в городе Абай мать и отчим несовершеннолетней потерпевшей предложили ей вступить в брак с 38-летним подсудимым. Узнав о его возрасте, девочка отказалась.

"Несмотря на отказ, в марте 2025 года отчим отправил ее вместе с подсудимым в город Караганду, где они остановились в съемной квартире. Находясь в вышеуказанной квартире, подсудимый, достоверно зная о возрасте потерпевшей, совершил изнасилование", – сообщили в суде.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора для проверки наличия в действиях матери и отчима состава преступления.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Эта история вызвала широкий общественный резонанс. Как стало известно, 15-летнюю девочку не просто свели с подсудимым, а выдали за него замуж. В итоге девочка сбежала к родному отцу. А он обратился в полицию. По словам отца девочки, его бывшая жена, ее муж и подсудимый – представители религиозного течения, по правилам которого девочку и выдали замуж за взрослого мужчину.