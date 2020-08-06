Почему было много негативных отзывов по законопроекту об аудиторской деятельности - эксперт

2020 год богат на правки в аудиторское законодательство.

В этом году дважды были внесены изменения и дополнения в законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность. Майские правки наш собеседник – известный эксперт Александр Карпич охарактеризовал как "миссия невыполнима". Сегодня он рассказал о технических вопросах реализации принятых новаций, где также есть проблемы, сообщает zakon.kz.

- Александр Николаевич, в этом году уже второй раз вносятся поправки в закон об аудиторской деятельности. Чем вызвано такое активное законотворчество в данном вопросе? Были предложены какие-то принципиально новые подходы или принятые изменения носят технический характер?

- Действительно, этот год богат на изменения и дополнения в законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность. Майские изменения и дополнения мы с вами достаточно подробно разобрали в предыдущих интервью и пришли к выводу, что их реализацию следует характеризовать как "миссия невыполнима".

Прежде чем окунуться в подробный анализ июльских изменений и дополнений, следует отметить, что, как очень точно выразился один мой друг, была сделана попытка прекращения эпохи феодальной раздробленности и становление централизованного федеративного государства.

- Интересное сравнение, почему эпоха феодальной раздробленности?

- Сегодня у нас аккредитованы шесть профессиональных организаций. Каждая профессиональная организация, простите за откровенность, занята являются источником финансирования деятельности профессиональных организаций. Ничего личного, лишь констатация факта. Каждая профессиональная организация имеет свою квалификационную комиссию, которые, хотя и по общим правилам, но вполне самостоятельно проводят квалификационные экзамены и, порой, с выдающимися количественными результатами, создавая ресурсную базу для рекрутинга.

По моим, возможно, неполным сведениям, за годы существования профессиональных аудиторских организаций не было проведено ни одного сколь-нибудь серьезного совместного мероприятия. Имею в виду курсы, конференции, симпозиумы, семинары. Не был разработан ни один совместный документ, не было сделано ни одного совместного заявления. Такая раздробленность и разобщенность была заложена в пока еще действующей редакции закона, которая, по большому счету, сформулировала "хартию вольностей" вплоть до разработки и утверждения каждой профессиональной организацией своего кодекса этики. С моим мнением можно не соглашаться, но каждая ПАО фактически разрабатывала и утверждала свою конституцию. Что же это, как не феодальная раздробленность?

Теперь относительно централизации с федерализацией. Законом предусматривается централизовать проведение экзаменов на получение квалификации "аудитор", а также проведения внешнего контроля качества аудиторских организаций, которые осуществляют аудит наиболее крупным субъектам экономики Казахстана. В соцсетях публикуются высказывания относительно этих "централизаций". Здесь и вездесущая коррупция, и нарушение принципа независимости независимых аудиторов и много, много всего.

Но какая коррупция, если в квалификационную комиссию входят представители всех ПАО? Кого подозревают или хуже того – обвиняют в коррупции? Боюсь даже предположить, кто это может быть.

Централизованная сдача квалификационных экзаменов помимо всего прочего является фактом того, что все аккредитованные палаты признают итоги экзаменов, что кандидат, успешно сдавший экзамен, признан аудитором всем аудиторским сообществом, а не одной профессиональной организацией.

Аналогичная ситуация и с внешним контролем качества. Централизация внешнего контроля однозначно приводит любую попытку оказать давление на участников внешнего контроля к значению, близкому к нулю. Итоги внешнего контроля согласовываются с правлением профессионального совета, куда, помимо представителей всех ПАО, входят представитель уполномоченного государственного органа и представители иных уважаемых организаций.

Таким образом, централизация внешнего контроля приводит к признанию его итогов всеми заинтересованными сторонами, а, следовательно, и к повышению доверия к аудиторским отчетам тех аудиторских организаций, которые прошли такой контроль. У каждой ПАО есть возможность выразить свое мнение относительно результатов внешнего контроля. Выразить свое мнение публично, напрямую апеллировать к эксперту, подготовившему заключение по итогам внешнего контроля качества.

Что касается федерации, то тут совсем все просто: нет никаких норм, которые бы позволяли кому-либо вмешиваться во внутренние дела ПАО. Все внутреннее убранство профессиональной организации создается, поддерживается, контролируется, ремонтируется, модернизируется и так далее исключительно желанием, решениями, волей и финансами членов организации. Сами избирают и переизбирают своих председателей и прочий руководящий состав.

- Если так все замечательно, то почему было столько негативных отзывов по законопроекту? Замечу, что вы также совсем недавно весьма резко высказывались по поводу некоторых положений, вспомнить хотя бы ваши загадочные многоугольные фигуры. Есть ли отличия от того, что обсуждалось от того, что принято?

- Обсуждать то, что было, не вижу смысла. Без предисловий и предуведомлений предлагаю перейти к рассмотрению технических вопросов реализации принятых новаций.

Законом предусматривается создание профессионального совета, высшим органом управления которого является правление. Согласно закону, количество членов правления должно составлять нечетное число, при этом численность представителей профессиональных организаций должна составлять одну треть от общего числа членов правления.

Вот это условие, когда численность ПАО составляет четное число – в нашем случае шесть организаций, – выполнить никак невозможно. Если численность ПАО составляет шесть организаций, то общее количество членов должно быть 18 человек. Без всяких комментариев понятно, что условие невыполнимо – число членов правления должно быть нечетным.

Согласитесь, текст закона следует понимать буквально и исполнять неукоснительно. Если написано, что количество членов должно составлять нечетное число, при условии, что численность представителей ПАО должна составлять одну треть от общего числа, значит, так и должно быть. Конечно, кто-нибудь скажет, что для выполнения условия правление можно сформировать в количестве 19 или 17 человек, но тогда 6 представителей ПАО не будут составлять одну треть, что противоречит условиям. Скажу банальность, от которой у самого зубы сводит, но dura lex sed lex.

Далее. Есть вопросы и по представителям от уважаемых организаций. Так, например, предполагается, что в состав правления должен входить представитель Международного финансового центра "Астана". Это условие, как мне кажется, выполнить также не представляется возможным

В Конституционном законе "О Международном финансовом центре "Астана"" говорится, что Международный финансовый центр "Астана" есть территория в пределах города Нур-Султана с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере.

Представитель от территории? Можно представлять юридическое лицо, можно представлять себя, можно представлять органы Международного финансового центра "Астана", но территорию…

- Представители каких организаций входят в правление?

- Во-первых, представители профессиональных аудиторских организаций. При этом следует подчеркнуть, что в равном количестве, то есть независимо ни от каких заслуг, количества членов и прочих количественных и качественных показателей, количество представителей ПАО в правлении не зависит.

Во-вторых, руководитель уполномоченного государственного органа или его заместитель по вопросам осуществления государственного регулирования в области аудиторской деятельности. При этом законом сразу определяется, что представитель уполномоченного государственного органа является председателем правления.

- Неужели вопрос председательствования в правлении такой важный, что его необходимо урегулировать на законодательном уровне?

- Сложно ответить. Устав будет разрабатываться и утверждаться еще не скоро, в запасе больше года. Возможно, голос председателя при решении определенных вопросов будет решающим, однако исходя из того, что количество членов правления должно составлять нечетное число, можно сделать вывод: один член правления – один голос. В противном случае такое требование теряет смысл. Может быть, представителя уполномоченного государственного органа на законодательном уровне назначают председателем, руководствуясь принципом "не можешь контролировать – возглавь".

В-третьих, предусматривается участие представителей АО "Казахстанская фондовая биржа".

В-четвертых, предполагается участие представителей учебных заведений и научных организаций.

В-пятых, планируется участие независимого директора, имеющего квалификационное свидетельство "аудитор" и один из международных сертификатов в области аудита, признанных Международной федерацией бухгалтеров.

- Интересная ситуация: законом очень подробно определяются требования к независимому директору, при этом к представителям, например, учебных заведений и научных организаций аналогичное не наблюдается.

- Это так. Более того, совсем не понятно, что понимается под "учебными заведениями": гимназия, общеобразовательная школа, организация высшего или послевузовского образования, колледж, лицей и так далее. Полагаю, что ответы на эти вопросы получим после утверждения устава профсовета, а также узнаем какие научные организации занимаются научной деятельностью, как бы правильно сказать: в сфере аудита, по вопросам аудита, по направлению аудита…

Достойное представительство от этих организаций имеет большое значение. Судите сами, учебные заведения и научные организации, исходя из текущей ситуации, должны быть в правлении представлены восемью членами. Это больше, чем от аудиторских организаций.

- Мы сейчас говорим про профессиональный совет. К этой организации проявляется очень сильный интерес и масса отзывов – от ворчливо-нейтральных до крайне негативных. В чем дело?

- Скажу больше: Профессиональный совет называют даже субъектом квазигосударственного сектора, на создание которых Указом Президента был наложен мораторий. Поэтому, по мнению некоторых экспертов, его создание противоречит законодательству.

Но это не так. Профессиональный совет не соответствует ни одну из признаков квазигосударственного образования. Короче говоря: наветы, инсинуации и диффамации. Профессиональный совет и есть та самая главная, генеральная новация. Предлагаю последовательно разобрать положение статьи 13-1 Закона, которая так и называется "Профессиональный совет".

Итак, профсовет действует согласно уставу, утвержденному его учредителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Обращаю внимание, что речь идет именно об учредителях – множественное число. В глоссарии приводится определение понятия "Профессиональный совет", под которым понимается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная профессиональной организацией (профессиональными организациями).

- Если профсовет учреждается не профессиональными организациями, а только одной, то есть учредитель один, то кто утверждает устав?

- Ответ очевиден: никто. В противном случае утверждение устава единственным учредителем будет противоречить закону. Однако, полагаю, что профсовет все-таки будет учреждаться неким коллективом ПАО, а тогда и вопросов по утверждению устава не возникнет.

- Под неким коллективом вы подразумеваете все ПАО или только часть, другими словами учредителями должны быть все на день учреждения профсовета аккредитованные профессиональные аудиторские организации или в качестве учредителей могут выступить две, три, четыре организации, то есть не полным составом?

- Думаю, что такой вариант с "неполным составом" вполне допустим. Просто исходя из логики. Ведь предусматривается возможность учреждения профсовета только одной ПАО, так почему при желании выступить в качестве учредителей "неполным составом" должны быть какие-либо ограничения. Формула "или один, или все", как мне представляется, в данном случае не работает. Вариативность вполне возможна.

- Будут ли учредители иметь некоторые преимущества перед теми ПАО, которые воздержатся от участия в учреждении профсовета?

- Полагаю, что никаких преимуществ пока не просматривается. Напомню, законом устанавливается, что профсовет является не имеющей членства некоммерческой организацией. Учредители учредят профсовет, утвердят его устав, наделят имуществом, необходимым профсовету для осуществления деятельности, и все, на этом их функции заканчиваются, дальше полномочия переходят к правлению, которое является его высшим органом управления и о невозможности создания которого при условии четного количества ПАО мы подробно поговорили.

- Возможно, в использовании множественного и единственного числа имеется определенный смысл?

- В ранних редакциях предполагалось, что учредителями буду выступать профессиональные организации. То есть учредительство предполагалось только во множественном числе. Полагаю, что после того, как сделали дополнение о возможности учреждения профсовета профессиональной организации в гордом одиночестве, текст далее или не вычитали или глаз "замылился", так и осталась редакция про утверждение устава группой учредителей.

- Поговорим о вещах будничных, но важных – о финансовом обеспечении деятельности профсовета. Кто принимает на себя бремя обеспечения его функционирования ресурсами?

- Как указывается в законе, имущество профсовета формируется за счет единовременных или регулярных поступлений от аудиторских организаций, которые проводят обязательный аудит, профессиональных организаций, а также за счет источников, предусмотренных законодательством страны и соответствующих целям деятельности профессионального совета.

- Продолжая тему финансирования: правление утверждает внутренние документы профсовета, включая порядок формирования имущества. Ожидаемо, что этот порядок будет разработан и утвержден одним из первых и ресурсная база будет определена с максимальной широтой. Какие, по вашему мнению, организации будут определены в качестве основных доноров профсовета?

- Здесь все очень интересно. Законом предусматривается финансирование на альтернативной основе: или единовременные, или регулярные пожертвования в пользу развития казахстанского аудита. Одно из двух, третьего не дано.

Вспомним, что профсовет является некоммерческой организацией, не имеющей членства. Это для финансирования деятельности очень важно, так как, не являясь членом профсовета, ПАО может ограничиться лишь единовременным взносом, например, при учреждении профсовета. Какое-либо воздействие на ПАО невозможно, так как никаких санкций законом по этому вопросу не предусматривается. В том числе и исключение из профсовета за отказ от регулярных пожертвований никого не пугает, так как членства нет, оно просто не предусматривается.

Исключение ПАО в лице их представителей из правления невозможно, так как законом устанавливается их участие в этом высшем органе управления без каких-либо условий, также без каких-либо условий законом устанавливается участие представителей ПАО в Квалификационной комиссии. Пока никаких выгод от деятельности профсовета для ПАО не просматривается, поэтому приличия ради ПАО могут единовременно пожертвовать какое-либо имущество в пользу профсовета, на этом поток благодати и прекратится.

Другое дело объекты внешнего контроля качества профсовета, имею в виду аудиторские организации, которые проводят обязательный аудит. Вот эти организации, по моему мнению, и будут выступать основными донорами профсовета. Почему? Они обязаны проходить внешний контроль качества не реже одного раза в три года. За этот внешний контроль и придется платить и тут, как говорится, возможны варианты: либо вносить регулярные взносы наподобие членских: ежемесячные, ежеквартальные или с иной периодичностью, либо по факту выполненных работ, то есть один раз в три года по итогам проведенного внешнего контроля.

Возможны, конечно, поступления и от иных спонсоров, но тут как получится.

- И, тем не менее, одной из функций правления является утверждение внутренних документов профсовета, включая порядок формирования имущества профессионального совета. Вот в этом документе и будут определены формы или условия финансовых отношений профсовета с ПАО, аудиторскими организациями и иными спонсорами.

- Все верно, правление утверждает именно внутренние документы, положения или требования которых ни в коем случае не могут ни принуждать третьи лица, к тому же совершенно не зависимых от профсовета, к совершению каких-либо действий, ни воздерживаться от их совершения.

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