Выдача лицензии на аудиторскую деятельность: внесены изменения

Приказом министра финансов от 14 ноября 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что госуслуга "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности" оказывается Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК через веб-порталы "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Государственная услуга содержит следующие подвиды государственных услуг: выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности, переоформление лицензии на осуществление аудиторской деятельности и прекращение действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

Для получения, переоформления лицензии и прекращения действия лицензии заявители представляют следующие документы:

для получения лицензии:

заявление юридического лица для получения лицензии, удостоверенного ЭЦП;

документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия аудиторской деятельностью, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП). В случае получения в автоматическом режиме данных об уплате в бюджет лицензионного сбора на право занятия аудиторской деятельностью представление данного документа не требуется;

сведения о заявителе, предусмотренные приложением 3 к настоящим Правилам;

форма сведений руководителя и аудиторов о присвоении квалификационных свидетельств.

При создании аудиторской организации – резидента РК иностранной организацией (иностранными организациями), кроме вышеперечисленных документов, для подтверждения своего статуса иностранной аудиторской организацией представляются:

электронная копия письма с его нотариально заверенным переводом о подтверждении статуса аудиторской организации, выдаваемый профессиональной аудиторской организацией страны, и электронная копия документа о членстве профессиональной аудиторской организации в Международной федерации бухгалтеров, подтверждающий статус иностранной аудиторской организации, или электронная копия письма с его нотариально заверенным переводом о подтверждении статуса аудиторской организации, выдаваемый компетентным органом государства, резидентом которой она является, либо нотариально заверенная копия лицензии.

для переоформления лицензии:

заявление юридического лица для переоформления лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

электронная копия документа об оплате в бюджет лицензионного сбора, за исключением оплаты через ПШЭП. При возможности получения в автоматическом режиме данных об уплате в бюджет лицензионного сбора на право занятия аудиторской деятельностью представление данного документа не требуется; документ, подтверждающий основание для переоформления (решение учредителей);

для прекращения действия лицензии:

заявление юридического лица для прекращения действия лицензии в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП;

документ, подтверждающий основание для прекращения действия лицензии (при наличии).

Документ, подтверждающий оплату, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства"

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни, прием запроса и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов услугодатель в течение двух рабочих дней с момента получения документов дает мотивированный отказ в приеме заявления.

Предусмотрено, что в случае сбоя информационной системы, содержащей необходимые сведения для оказания государственной услуги, услугодатель в течение одного рабочего дня уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" (оператор) посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления (НКАД), или уникальный идентификационный номер заявления (УИНЗ), номера и кода административного документа (НКАД), или уникальный идентификационный номер разрешительного документа (УИНРД), индивидуальный идентификационный номер (ИИН), или бизнес-идентификационный номер (БИН) услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Обработка запроса, в том числе регистрация, осуществляется услугодателем с момента поступления запроса в информационной системе "Е-лицензирование".

Содержание процедур (действий), входящих в состав процесса оказания государственной услуги:

при выдаче лицензии:

услугодатель со дня поступления проверяет полноту представленных документов и их содержание на предмет соответствия пункту 8 приложения 1 к настоящим Правилам – в течение одного рабочего дня ;

; подготовка и согласование с руководителем управления в сфере аудиторской деятельности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о выдаче лицензии, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и выдача лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании госуслуги – в течение трех рабочих дней;

при переоформлении лицензии:

услугодатель проверяет полноту представленных документов и их содержание на предмет соответствия пункту 8 приложения 1 к настоящим Правилам – в течение одного рабочего дня ;

; подготовка и согласование с руководителем управления в сфере аудиторской деятельности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о переоформлении лицензии, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и переоформление лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании госуслуги – в течение трех рабочих дней;

при прекращении действия лицензии:

услугодатель проверяет полноту представленных документов и их содержание на предмет соответствия пункту 8 приложения 1 к настоящим Правилам – в течение двух рабочих дней ;

; подготовка и согласование с руководителем управления в сфере аудиторской деятельности, руководителем управления юридической службы услугодателя проекта заключения, проекта приказа о прекращении действия лицензии, а также их утверждение уполномоченным лицом услугодателя, регистрация приказа либо подготовка мотивированного ответа об отказе и прекращения действия лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – в течение восьми рабочих дней.

Также добавлено, что при наличии оснований, предусмотренных в пункте 9 Перечня основных требований к оказанию государственной, услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, месте и способе проведения заслушивания для возможности выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

занятие видом деятельности запрещено законами РК для данной категории юридических лиц;

не внесен лицензионный сбор;

услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности, подлежащей лицензированию;

судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено выдавать услугополучателю-должнику лицензию;

установлена недостоверность документов, представленных услугополучателем для получения лицензии, или данных (сведений), содержащихся в них.

Приказ вводится в действие со 2 января 2026 года.