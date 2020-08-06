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Итальянка шокировала судью своим поступком после победы

Год назад на ее "выходку" никто бы не обратил внимание.

Фото : кадр из видео6 августа 2020, 15:57

В Италии стартовал теннисный турнир WTA в Палермо. Игры проходят в присутствии зрителей. Местная спортсменка Сара Эррани в первом раунде обыграла румынку Сорану Кирстю (7:5, 1:6, 6:4), после чего на радостях сделала то, что шокировало судью, передает zakon.kz.

Еще год назад поступок Сары не вызвал бы никакой реакции, но сейчас, во время продолжающейся пандемии коронавируса и новых правил, любое действие оценивается иначе.

На первый взгляд, ничего страшного и не произошло. Эррани в порыве эмоций после окончания победного для нее теннисного матча сняла напульсник и кинула его одному из фанатов. Но судья на вышке в этот момент так грозно посмотрела на теннисистку, что вполне могла прожечь в ее теле глазами дыру.

Как выяснилось, подарок болельщику сейчас является грубым нарушением новых протоколов безопасности, связанных с мерами предотвращения распространения коронавируса. Сама теннисистка быстро осознала ошибку и извинилась перед рефери.

Подготовил Альберт Ахметов


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