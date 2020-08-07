Трамп подписал исполнительный указ о мерах против WeChat и TikTok

Согласно тексту указа, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из КНР продолжает нести угрозу для национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat" и TikTok, отведя 45 дней на завершение сделок, касающихся мобильных приложения из Китая, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Запрещаются "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа.

Ранее Белый дом сообщил о подписании аналогичного указа по борьбе с приложением TikTok.

Запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США", — говорится в документе за подписью Трампа.

Согласно тексту указа, распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из КНР продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.

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