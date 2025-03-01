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Мир

Трамп планирует подписать указ о статусе английского языка в США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 06:30 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому английский язык станет официальным языком Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, многочисленные источники в Белом доме рассказали, что английский уже является наиболее распространенным языком в стране, но несмотря на это, в США никогда не было официального языка на федеральном уровне.

Исполнительный указ об английском языке отменит федеральный мандат, который требует от агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

При этом агентства по-прежнему смогут предоставлять документы и услуги на других языках. Администрация Трампа заявляет, что ее цель – "содействовать единству, обеспечить эффективность в правительстве и предоставить путь к гражданскому участию".

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах.

Аксинья Титова
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