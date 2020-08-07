1424 случаев и 18 смертей - о коронавирусной пневмонии за сутки
С1 августа зарегистрировано 120 летальных случаев.
Фото : 24.kz7 августа 2020, 09:10
Министерство здравоохранения рассказало о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки, 6 августа, зафиксированы 1424 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 18 летальных исходов, - отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 11008, летальных случаев - 120.
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