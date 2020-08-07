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Новый рекорд по переводу денег за рубеж поставили казахстанцы

В июне жители нашей страны перевели за границу 92,8 млрд тг.

Фото : dddkursk.ru7 августа 2020, 10:08

Казахстанцы отправляют за границу все больше денег. Новые рекорды по объему средств, отправленных из страны за рубеж через международные системы денежных переводов (СДП), устанавливались два месяца подряд. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

Объем средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов, в июне 2020 года составил рекордные 92,8 млрд тг. Это на 22,1 млрд тг превышает прошлый рекордный показатель, достигнутый месяцем ранее, в мае текущего года.

При этом в "карантинном" апреле объем переводов за рубеж составлял всего 22,5 млрд тг, что является наименьшим результатом с января 2016 года.

Рекордные объемы переводов за рубеж за последние два месяца сыграли свою роль. Общий объем средств, отправленных за первое полугодие 2020 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 11,7%, до 314,6 млрд тг.

Среди стран, куда были отправлены средства, значительно увеличился объем переводов в Кыргызстан: сразу на 81,7%, до 63,8 млрд тг, из которых 45,3 млрд тг были переведены только за последние 2 месяца. Также существенно вырос объем переводов в Турцию: на 38,1%, до 54,1 млрд тг.

По объему переводов из РК за рубеж традиционно лидирует Россия: 88,7 млрд тг, что, впрочем, на 10,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2019-го.


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