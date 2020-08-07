Новый рекорд по переводу денег за рубеж поставили казахстанцы

В июне жители нашей страны перевели за границу 92,8 млрд тг.

Казахстанцы отправляют за границу все больше денег. Новые рекорды по объему средств, отправленных из страны за рубеж через международные системы денежных переводов (СДП), устанавливались два месяца подряд. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

Объем средств, отправленных за рубеж через международные системы денежных переводов, в июне 2020 года составил рекордные 92,8 млрд тг. Это на 22,1 млрд тг превышает прошлый рекордный показатель, достигнутый месяцем ранее, в мае текущего года.

При этом в "карантинном" апреле объем переводов за рубеж составлял всего 22,5 млрд тг, что является наименьшим результатом с января 2016 года.

Рекордные объемы переводов за рубеж за последние два месяца сыграли свою роль. Общий объем средств, отправленных за первое полугодие 2020 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 11,7%, до 314,6 млрд тг.

Среди стран, куда были отправлены средства, значительно увеличился объем переводов в Кыргызстан: сразу на 81,7%, до 63,8 млрд тг, из которых 45,3 млрд тг были переведены только за последние 2 месяца. Также существенно вырос объем переводов в Турцию: на 38,1%, до 54,1 млрд тг.

По объему переводов из РК за рубеж традиционно лидирует Россия: 88,7 млрд тг, что, впрочем, на 10,3% меньше по сравнению с первым полугодием 2019-го.

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