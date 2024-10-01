Казахстанцы стали переводить меньше денег за рубеж

Объемы и количество денежных переводов, как отправленных из Казахстана, так и полученных из-за рубежа, сократились по итогам августа. Какие страны стали лидерами по переводам, в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов (СМДП) в августе 2024 года, составил 189,8 тыс. транзакций на сумму 79,6 млрд тенге. По сравнению с июлем 2024 года наблюдается снижение количества переводов на 8,5% и снижение объема операций на 5,6%, указано в статистике Национального банка РК.

"Доля переводов денег, проведенных в августе 2024 года на территории Казахстана, составляет 3,3% от общего количества и 2,9% от общей суммы переводов денег, отправленных посредством СМДП. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, составляет 96,7% и 97,1% соответственно". Национальный банк РК

Фото: Национальный банк РК

Отмечается, что в последнем месяце лета за рубеж посредством СМДП было отправлено 183,4 тыс. транзакций на сумму 77,3 млрд тенге. В сравнении с июлем количество отправленных денежных переводов снизилось на 8,7%, объем операций уменьшился на 5,7%.

При этом по объему отправленных денег из Казахстана за рубеж уже несколько месяцев лидирует Узбекистан – 30 млрд тенге, или 38,8% от общей суммы. На втором месте Россия – 19 млрд тенге с долей 24,6%, Турция занимает третью позицию – 13,2 млрд тенге, доля в общем объеме 17,1%.

В Казахстан из-за рубежа в августе было направлено 59,5 тыс. транзакций на сумму 20 млрд тенге. В сравнении с июлем 2024 года количество полученных денежных переводов снизилось на 11,2%, объем операций уменьшился на 7,6%.

Фото: Национальный банк РК

По объему полученных из-за рубежа денег лидирует Россия – 5,1 млрд тенге, или 25,6%, далее следуют Соединенные Штаты Америки – 2,8 млрд тенге, чья доля 14,2%, Южная Корея – 2,1 млрд тенге, на которую приходится 10,6%. Менее 10% у Узбекистана – 1,9 млрд тенге, и Турции – 1,85 млрд тенге.

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