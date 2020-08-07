Как обманывают алматинцев: полиция рассказала о самых популярных схемах мошенников

Полицейские дали несколько советов.

В полиции Алматы предупредили об активизации мошенников, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершенных посредством интернета и социальных сетей, стражи порядка обращают внимание общественности на наиболее популярные схемы обмана граждан.

Кейс №1. Злоумышленник(и) производят звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы, представляясь сотрудником службы безопасности банка под ложным именем, тем самым, пытаясь вызвать доверие к себе. Как правило, манера речи крайне вежлива. Затем мошенник сообщает, дескать, только что неизвестные пытались произвести несанкционированный взлом платежной карты, либо снятие денег с нее. В дальнейшем злоумышленники требуют следовать инструкциям и сообщать смс-коды. Посредством указанных смс-кодов в цифровой комбинации, злоумышленники производят перевод денежных средств с карты жертвы на иные карты. Как показывает практика, зачастую денежные средства переводятся в Российскую Федерацию либо в страны ближнего зарубежья.

Кейс №2 Еще один часто встречаемый вид интернет-мошенничества связан с объявлениями о продаже товаров и оказания услуг, размещенных на сайтах ОLХ, Kolesa.kz, Instagram и т.д. К примеру, на указанных сайтах размещаются объявления о продаже какого-то товара, запчастей для автомобиля или оказание какой-то услуги. При этом, злоумышленники требуют за товар либо услугу полную оплату или же ее часть. После получения денежных средств на карту, “рекламодатель” попросту пропадает. Более того, зачастую злоумышленники просят отправить свои данные (фото удостоверения личности, фото платежной карты), чтобы удостовериться, что его самого не обманут.

Кейс №3 На сегодняшний день на территории РК, в том числе города Алматы действуют различного рода микрокредитные организации, которые предоставляют такую услугу как “онлайн-кредит”. Для получения кредита, на сайте организации заполняются анкетные и установочные данные, с вложением фото удостоверения личности лица желающего получить микрозаем. Этим также могут легко могут воспользоваться мошенники при наличии у них фото удостоверения личности. В дальнейшем, по истечению срока возврата денег, жертву мошенника начнут искать коллекторские службы.

Либо еще один пример: фото Вашей карты и удостоверения личности попали в руки мошенников. При помощи имеющихся данных на Ваше имя оформляется онлайн-кредит. При поступлении денег на Ваш карточный счет, Вам звонит неизвестный представляясь ложным именем и поясняя, что ошибочно направил на Вашу карту определенную сумму денег и просит ее вернуть. Возвращая денежные средства, жертва мошенников даже не подразумевает, что только, что вернул кредитные денежные средства полученные онлайн, – разъяснили в полиции.

Несколько советов, чтобы не стать жертвой мошенников:

1. Ни в коем случае не сообщайте кому-либо СМС-коды, отправляемые банком на Ваш мобильный телефон, не сообщайте кому-либо по телефону свои анкетные и установочные данные!

2. Не поддавайтесь излишнему риску, приобретая товар либо получая услуги, старайтесь увидеть продавца и сам товар и, только убедившись в безопасности, производите оплату!

3. Ни в коем случае не отправляйте фото платежных карт и документов, удостоверяющих личность!

4. По вопросам, связанным с банковскими услугами, обращайтесь непосредственно в CALL-центры банков, номера которых опубликованы в свободном доступе, в том числе на официальных интернет-сайтах.

5. Предупреждайте своих родных и близких об опасности стать жертвами интернет мошенников.

6. В случае если Вы столкнулись с подобными ситуациями, обращайтесь на пульт “102” либо в ближайший отдел полиции.

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